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Суд постановил взыскать более 354 млн рублей со Сбербанка по иску "Лукойла"

Экономика и бизнес
27 сентября, 18:12 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

По данным суда, изначально иск был на сумму 507,4 млн рублей

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АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Астраханский арбитражный суд удовлетворил иск компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" (100% дочернее предприятие ПАО "Лукойл") о взыскании более 354 млн рублей по банковской гарантии со Сбербанка, сообщили в среду ТАСС в суде.

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По данным суда, изначально иск был на сумму 507,4 млн рублей. Однако на заседании 27 сентября компания "Лукойл-Нижневолжскнефть" уменьшила сумму - до 354 млн 585 тыс. рублей. "Удовлетворить требование истца в полном объеме. С ответчика взыскивают 354 млн 585 тыс. рублей, а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей", - сказали в суде.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены судостроительный завод "Красные баррикады" (Астраханская область), его временный управляющий и гендиректор этой верфи Александр Ильичев (бенефициар - прим. ТАСС). Они в суд не явились. Астраханский судозавод, как сообщалось ранее, получил под гарантии Сбербанка финансирование от истца на строительство объектов обустройства для месторождения им. В. Филановского на Каспии и не исполнил свои обязательства.

В середине марта 2017 года астраханский арбитраж удовлетворил подобный иск и постановил взыскать со Сбербанка 539,9 млн рублей по банковской гарантии. Также 5 июля суд частично удовлетворил еще два иска на общую сумму 475 млн рублей (истец просил взыскать по двум искам 640,2 млн рублей). Кроме того, 16 января был удовлетворен иск "Лукойл-Нижневолжскнефти" к судозаводу "Красные баррикады" о взыскании 612,857 млн рублей по договору займа.

Судозавод "Красные баррикады" - одна из крупнейших верфей Астраханской области, специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих установок. В отношении завода введена процедура банкротства - наблюдение. Заседание суда по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 31 октября.

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