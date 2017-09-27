WSJ: Google меняет правила отображения ссылок на сайты-конкуренты из-за штрафов ЕС

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Google изменяет правила отображения в своей поисковой системе ссылок на конкурирующие сайты сравнения стоимости товаров, чтобы избежать дальнейших возможных штрафов со стороны антимонопольных органов Евросоюза. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета Wall Street Journal.
По ее данным, начиная с четверга, сервисы сравнения стоимости товаров, конкурирующие с собственной площадкой компании под названием Google Shopping, смогут в формате аукциона предлагать цену за любое место в разделе товарных объявлений и даже перепродавать их. Это касается в том числе и верхних строчек в соответствующих поисковых выдачах, которые ранее Google всегда оставляла за собой.
"Мы предоставим сервисам сравнения цен на товары такие же возможности для отображения товарных объявлений от продавцов в поисковой системе Google, какие мы даем сервису Google Shopping", - приводит газета слова представителя корпорации Эла Верни. "Google Shopping станет конкурировать на равных и будет функционировать фактически как отдельный бизнес, участвуя в аукционах так же, как и все остальные", - добавил Верни.
В конце июня Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем в Евросоюзе. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу ее собственного сервиса Google Shopping. Чтобы повысить число клиентов этой площадки, рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего их предложения не выдавались на первой странице поиска товаров и услуг. В начале сентября Google подала апелляцию на данное решение Еврокомиссии.