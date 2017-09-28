Около тысячи китайских туристов не могут покинуть Петербург из-за отмены рейсов "ВИМ-Авиа"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Около 1 тыс. китайских туристов не могут вылететь из Санкт-Петербурга из-за отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа".
Об этом в четверг ТАСС сообщили в комитете по развитию туризма города.
"На данный момент в Санкт-Петербурге находятся около тысячи китайских туристов, которые не могут вылететь по месту назначения. Компания "Мир без границ". По соглашению ответственность за китайских туристов несут китайские туроператоры", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщил ТАСС глава комитета Андрей Мушкарев, власти города создали рабочую группу по вывозу петербургских туристов - клиентов "ВИМ-Авиа" из-за рубежа и доставке иностранных туристов, которые находятся в Санкт-Петербурге. Накануне компания отменила все рейсы из Петербурга, в том числе в Пекин и Ухань. "Все китайские туристы в настоящее время размещены в отелях и решается вопрос о продлении временной визы управлением УФМС. Также представители Китайского посольства дежурят в аэропорту", - отметил глава комитета.