Источник: гендиректора "Вим-Авиа" повторно допрашивают по уголовному делу о мошенничестве

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Генерального директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева повторно допрашивают по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
"Следователи допрашивают Кочнева. Его статус пока не определен", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что это повторный дорос гендиректора авиакомпании, ранее он был допрошен в качестве свидетеля.
Кроме того, на допрос вызван и совладелец компании Рашид Мурсекаев. Его вызвали повесткой с просьбой явиться в СК 28 сентября. Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Мурсекаев перестал отвечать на телефонные звонки и уже мог покинуть Россию.