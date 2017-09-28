Источник: гендиректора "Вим-Авиа" повторно допрашивают по уголовному делу о мошенничестве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Генерального директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева повторно допрашивают по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Следователи допрашивают Кочнева. Его статус пока не определен", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что это повторный дорос гендиректора авиакомпании, ранее он был допрошен в качестве свидетеля.

Кроме того, на допрос вызван и совладелец компании Рашид Мурсекаев. Его вызвали повесткой с просьбой явиться в СК 28 сентября. Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Мурсекаев перестал отвечать на телефонные звонки и уже мог покинуть Россию.