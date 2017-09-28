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Домодедово 28 сентября обеспечит подготовку к вылету шести самолетов "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
28 сентября, 18:09 UTC+3

Аэропорт производит обслуживание без получения оплаты за услуги наземных служб

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Аэропорт "Домодедово"  обеспечит подготовку к вылету шести самолетов "ВИМ- Авиа", сообщил ТАСС представитель аэропорта.

"Из них службы аэропорта уже обслужили вылет пяти воздушных судов, включая три Boeing 777, один Airbus A319, один Boeing 757", - сказал он. Еще по одному Boeing 777 авиакомпания ожидает подтверждения со стороны регулятора.

Домодедово производит обслуживание без получения оплаты за услуги наземных служб, добавили в аэропорту.

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