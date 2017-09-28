Глава ФАС: ситуация с "ВИМ-Авиа" не отразится на конкуренции внутри авиасектора

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ситуация с "ВИМ-Авиа" не отразится на конкуренции внутри авиасектора РФ. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Нет. Они очень маленькие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Артемьев отметил, что текущее положение дел принципиально отличается от ситуации с "Трансаэро", когда при уходе этой авиакомпании менялась конкурентная среда.

"Тогда была большая встряска, они вторые были на рынке. А эти ["ВИМ-Авиа"] - даже не пятые, и не седьмые", - заключил Артемьев.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.

В Минтрансе 28 сентября сообщили, что заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа" будут проходить в министерстве дважды в день до полного разрешения ситуации, при этом работает штаб в круглосуточном режиме.