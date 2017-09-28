Заседания штаба в Минтрансе по "ВИМ-Авиа" будут проходить дважды в день

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа" будут проходить в Минтрансе дважды в день до полного разрешения ситуации, при этом работает штаб в круглосуточном режиме, сообщила ТАСС советник министра транспорта Жанна Терехова.

"Заседания будут проходят два раза в день и будут продолжаться до полного решения вопроса", - сказала она.

Терехова добавила, что на фоне ситуации с "ВИМ-Авиа" глава Минтранса Максим Соколов отменил визит в Мурманск 29 сентября, где запланировано открытие участка трассы Кола. В мероприятии вместо Соколова примет участие статс-секретарь - заместитель министра Сергей Аристов.