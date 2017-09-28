Заседания штаба в Минтрансе по "ВИМ-Авиа" будут проходить дважды в день

Захарова: украинский закон об образовании противоречит международным обязательствам КиеваПолитика 28 сентября, 16:10
"Газпром нефть" отказалась от разработки блока Halabja в Иракском КурдистанеТЭК 28 сентября, 16:09
Корейский ученый рассказал, что мешает клонированию человекаНаука 28 сентября, 16:00
Новосибирские депутаты приняли в первом чтении законопроект о тишине для кошек и собакСибирь 28 сентября, 15:49
Биография врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра ЦыбульскогоБиографии и справки 28 сентября, 15:41
СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"Спорт 28 сентября, 15:36
Исследование: Тюмень, Майкоп и Белгород лидируют по качеству дорог в РоссииВ стране 28 сентября, 15:26
Земля находится под влиянием сильной магнитной буриНаука 28 сентября, 15:23
Гендиректор "ВИМ-Авиа" отказался от показаний из-за усталости после бессонной ночи в СКЭкономика и бизнес 28 сентября, 15:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа" будут проходить в Минтрансе дважды в день до полного разрешения ситуации, при этом работает штаб в круглосуточном режиме, сообщила ТАСС советник министра транспорта Жанна Терехова.
"Заседания будут проходят два раза в день и будут продолжаться до полного решения вопроса", - сказала она.
Терехова добавила, что на фоне ситуации с "ВИМ-Авиа" глава Минтранса Максим Соколов отменил визит в Мурманск 29 сентября, где запланировано открытие участка трассы Кола. В мероприятии вместо Соколова примет участие статс-секретарь - заместитель министра Сергей Аристов.