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Заседания штаба в Минтрансе по "ВИМ-Авиа" будут проходить дважды в день

Экономика и бизнес
28 сентября, 15:21 дата обновления: 28 сентября, 15:27 UTC+3

Работа в таком режиме будет проходить до полного решения проблемы

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа" будут проходить в Минтрансе дважды в день до полного разрешения ситуации, при этом работает штаб в круглосуточном режиме, сообщила ТАСС советник министра транспорта Жанна Терехова.

"Заседания будут проходят два раза в день и будут продолжаться до полного решения вопроса", - сказала она.

Терехова добавила, что на фоне ситуации с "ВИМ-Авиа" глава Минтранса Максим Соколов отменил визит в Мурманск 29 сентября, где запланировано открытие участка трассы Кола. В мероприятии вместо Соколова примет участие статс-секретарь - заместитель министра Сергей Аристов.

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