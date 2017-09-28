"Аэрофлот" может профинансировать работу "ВИМ-Авиа" с последующей компенсацией

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович утвердил директиву, согласно которой предлагается предоставить "Аэрофлоту" возможность использования собственных средств для финансирования операционной и финансовой деятельности авиакомпании "ВИМ-Авиа" с последующей компенсацией в счет взаиморасчетов "Аэрофлота" с отраслью.

Представители РФ в совете директоров "Аэрофлота" должны инициировать рассмотрение этого вопроса на совете 28 сентября и проголосовать за проект решения, предусматривающий предоставление этих средств, следует из документа, опубликованного на сайте правительства.

"Перечисление денежных средств в пределах указанной суммы производится только на основании письменного указания Росавиации", - говорится в директиве.