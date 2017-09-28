Соколов: за сутки перевезено 2,5 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что 2,5 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа" было перевезено за последние сутки, из них 2 тыс. - международными рейсами.

"Хотел подвести итоги нашей работы за последние сутки: с 27 сентября перевезено чуть более 2,5 тыс. пассажиров, из них около 2 тыс. - международными рейсами", - сказал он на заседании оперативного штаба Росавиации, трансляция которого велась на телеканале "Россия 24".

"ВИМ-Авиа" выполнила также свои полеты по направлениям Москва - Краснодар, Анадырь - Москва, Москва - Симферополь, Москва - Благовещенск", - добавил он.

Министр отметил, что находится на связи с губернаторами и главами субъектов Дальнего Востока, и заявил, что основные проблемы по этому направлению решены. "Напряженность еще остается, но она будет ликвидирована буквально за текущие сутки", - подчеркнул Соколов.