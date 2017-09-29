S7 вводит дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 29 сентября, 14:54
Глава АМФР считает хорошей жеребьевку чемпионата Европы по мини-футболу для сборной РоссииСпорт 29 сентября, 14:44
Тренер: зимний ЧМ станет для прыгуна в высоту Лысенко одним из самых важных стартов годаСпорт 29 сентября, 14:32
ФИФА дисквалифицировала на один матч англичанина Алли, показавшего неприличный жест в игреСпорт 29 сентября, 14:25
Работы Кандинского и Малевича показали на выставке авангарда в ЕкатеринбургеНовости Урала 29 сентября, 14:23
Боксер Хэй проведет бой-реванш против Белью 17 декабря в ЛондонеСпорт 29 сентября, 14:22
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС получила аккредитацию AMBA на пять летНовости партнеров 29 сентября, 14:18
Как Макрон "похитил" цифровой саммит ЕСМеждународная панорама 29 сентября, 14:00
Талибы омрачили внезапный визит Мэттиса и Столтенберга в АфганистанМеждународная панорама 29 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 организует с 29 сентября по 10 октября дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа", говорится в сообщении перевозчика.
В частности, с 29 сентября по 10 октября на ежедневной основе будет совершаться рейс по маршруту Москва - Симферополь - Москва, а с 1 по 10 октября - рейс Москва - Сочи - Москва. Кроме того, дополнительные самолеты полетят по маршруту Москва - Симферополь - Москва 30 сентября и 2 октября. Также 2 октября для пассажиров "ВИМ-Авиа" будут организованы рейсы Москва - Ереван - Москва и Анталья - Москва, а 3 октября - Анталья - Москва и Москва - Нижневартовск.