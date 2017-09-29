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S7 вводит дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
29 сентября, 14:54 UTC+3

Авиакомпания организует рейсы по маршруту Москва - Симферополь - Москва, Москва - Сочи - Москва

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 организует с 29 сентября по 10 октября дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа", говорится в сообщении перевозчика.

В частности, с 29 сентября по 10 октября на ежедневной основе будет совершаться рейс по маршруту Москва - Симферополь - Москва, а с 1 по 10 октября - рейс Москва - Сочи - Москва. Кроме того, дополнительные самолеты полетят по маршруту Москва - Симферополь - Москва 30 сентября и 2 октября. Также 2 октября для пассажиров "ВИМ-Авиа" будут организованы рейсы Москва - Ереван - Москва и Анталья - Москва, а 3 октября - Анталья - Москва и Москва - Нижневартовск.

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