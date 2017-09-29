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Проект бюджета РФ до 2020 года предусматривает более 2,2 трлн руб. на "майские указы"

Экономика и бизнес
29 сентября, 17:07 UTC+3

Также до 2020 года планируется направить чуть более 5 млрд рублей на обеспечение граждан РФ доступным комфортным жильем

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета РФ на 2018-2020 годы предусматривает выделение 2,2 трлн рублей на исполнение "майских указов" президента РФ, следует из сопроводительных документов к проекту.

В частности, на проведение государством долгосрочной экономической политики предполагается за три года направить почти 266 млрд рублей, на выполнение социальных обязательств - 791,2 млрд рублей, на реализацию государственной политики по образованию и культуре - почти 118 млрд рублей. Также до 2020 года планируется направить чуть более 5 млрд рублей на обеспечение граждан РФ доступным комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

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