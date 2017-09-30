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Минтранс: перечисление средств на зарплаты сотрудникам "ВИМ-Авиа" началось в пятницу

Экономика и бизнес
30 сентября, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Ранее глава ведомства отметил, что находится на связи со всеми руководителями и ключевыми специалистами авиакомпаний

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Первая часть денег на выплату зарплат сотрудникам "ВИМ-Авиа" была перечислена в пятницу, сообщается в субботу на сайте Минтранса РФ со ссылкой на главу ведомства Максима Соколова.

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"Соколов проинформировал, что вчера начато перечисление средств на выплату текущей заработной платы сотрудникам "ВИМ-Авиа", направлен первый "транш", - говорится в сообщении.

Глава Минтранса также отметил, что находится на связи со всеми руководителями и ключевыми специалистами авиакомпаний, аэропортов, туроператоров, топливных компаний и зарубежных авиационных властей и аэропортов. "Все свои обещания и достигнутые договоренности они выполняют, за это всем спасибо, и я продолжаю оставаться на прямой связи 24 часа в сутки", - добавил Соколов.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из- за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".

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