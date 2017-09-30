Более 28 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа" пока остаются за границей

"Спартак" сыграет с "Уралом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 30 сентября, 3:06
Уэстбрук подписал новый контракт с клубом НБА "Оклахома"Спорт 30 сентября, 2:45
NASA: перенос на 2019 год вывода в космос нового телескопа вызван сложностью испытанийКосмос 30 сентября, 2:02
Расстрелявший сослуживцев в Амурской области военный убит во время задержанияПроисшествия 30 сентября, 1:24
WADA изучает легитимность наделения России правом принять ЧМ по одному из видов спортаСпорт 30 сентября, 1:18
Ракета Ariane 5 со спутниками связи стартовала с космодрома во Французской ГвианеКосмос 30 сентября, 1:11
Актер Сами Насери прибыл в Крым для участия в "Форуме Мира"Общество 30 сентября, 1:00
Трамп распределил полномочия по введению санкций в отношении РФ, КНДР и ИранаМеждународная панорама 30 сентября, 0:50
За два года операции РФ в Сирии от террористов освобождено более 85% территорииАрмия и ОПК 30 сентября, 0:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 28 тыс. 500 пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" пока остаются за границей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта РФ по итогам вечернего заседания оперативного штаба.
"Всего в пунктах иностранных государств находятся около 28 500 пассажиров. Наибольшее количество в Турции - около 8 000 пассажиров", - говорится в сообщении.
Рейсами "ВИМ-Авиа" к настоящему времени перевезены 1 тыс. 355 пассажиров. Также дополнительные рейсы по маршруту Москва - Анталия - Москва совершат авиакомпании "Уральские авиалинии", Royal Flight, Azur Air и греческий авиаперевозчик "ELLIN AIR", который перевезет по маршруту Салоники - Москва порядка 250 пассажиров.
"До 1 октября прогнозируется увеличение количества вылетающих пассажиров до 2 500 человек в сутки. Со 2 октября ожидается снижение потока вылетающих пассажиров", - отмечается в сообщении пресс-службы Минтранса.
25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".