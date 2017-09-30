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Более 28 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа" пока остаются за границей

Общество
30 сентября, 1:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Больше всего людей находится в Турции, сообщили в Минтрансе

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 28 тыс. 500 пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" пока остаются за границей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта РФ по итогам вечернего заседания оперативного штаба.

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"Всего в пунктах иностранных государств находятся около 28 500 пассажиров. Наибольшее количество в Турции - около 8 000 пассажиров", - говорится в сообщении.

Рейсами "ВИМ-Авиа" к настоящему времени перевезены 1 тыс. 355 пассажиров. Также дополнительные рейсы по маршруту Москва - Анталия - Москва совершат авиакомпании "Уральские авиалинии", Royal Flight, Azur Air и греческий авиаперевозчик "ELLIN AIR", который перевезет по маршруту Салоники - Москва порядка 250 пассажиров.

"До 1 октября прогнозируется увеличение количества вылетающих пассажиров до 2 500 человек в сутки. Со 2 октября ожидается снижение потока вылетающих пассажиров", - отмечается в сообщении пресс-службы Минтранса.

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".

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