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Главбух "ВИМ-Авиа" заключена под домашний арест до 25 ноября

Происшествия
29 сентября, 19:51 UTC+3 МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В ближайшее время Басманный суд рассмотрит аналогичное ходатайство следствия в отношении гендиректора авиакомпании Александра Кочнева

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу заключил главного бухгалтера "ВИМ-Авиа" Екатерину Пантелееву, обвиняемую в мошенничестве, повлекшем банкротство авиакомпании, под домашний арест до 25 ноября, передает корреспондент ТАСС.

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"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Пантелеевой меру пресечения в виде содержания под домашним арестом до 25 ноября", - огласила решение судья.

В ближайшее время Басманный суд рассмотрит аналогичное ходатайство следствия в отношении гендиректора авиакомпании Александра Кочнева.

Сама Пантелеева не возражала против заключения под домашний арест. "Не возражаю против домашнего ареста", - сказала Пантелеева. Обвиняемая будет находиться под домашним арестом в своей московской квартире. Ей запрещены контакты с другими фигурантами дела.

Следователь в суде сообщила, что дело по признакам ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") было возбуждено 25 сентября. Пантелеевой предъявлено обвинение. Максимальное наказание по данной статье - 10 лет колонии.

Следователь в суде отметила, что на данный момент установлены и задержаны "не все возможные соучастники преступления". "В силу должностного положения Пантелеева может оказать давление на других фигурантов дела", - заявила следователь в обоснование своего ходатайства о заключении Пантелеевой под домашний арест до 25 ноября. Прокурор позицию следствия в суде поддержал. "Материалы следствия в своей совокупности позволяют считать позицию следствия обоснованной", - заявил прокурор.

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