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Адвокат: следствие предъявило обвинение в мошенничестве гендиректору "ВИМ-Авиа"

Происшествия
29 сентября, 15:40 дата обновления: 29 сентября, 16:11 UTC+3

Обвинение также выдвинуто против главбуха компании Екатерины Пантелеевой

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© Татьяна Белякова/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральному директору авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу и главбуху Екатерине Пантелеевой в пятницу на допросе в Следственном комитете предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил старший партнер в коллегии адвокатов "Юков и партнеры", адвокат Кочнева Михаил Воронин.

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"Допрос идет, обвинение предъявлено обоим фигурантам дела - Кочневу и Пантелеевой", - сказал адвокат.

Следствие должно определиться с ходатайством в суд об избрании топ-менеджерам "ВИМ-Авиа" меры пресечения.

В свою очередь Кочнев отверг обвинения в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Он себя виновным не признает. Кочнев - наемный работник и ничего не мог получать (денежных средств), даже если бы были какие-то незаконные действия или операции", — сказал собеседник агентства

Обвинение Кочневу и главному бухгалтеру авиакомпании Екатерине Пантелеевой предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере».

Как ранее ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, совладельцы авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы будут объявлены в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. Рашид Мурсекаев в четверг должен был явиться на допрос к следователю, накануне ему была направлена соответствующая повестка.

После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК. По данным следствия, с 22 сентября должностные лица авиакомпании, заведомо зная, что средств для закупки топлива не хватает, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров с другими поставщиками и, таким образом, не имея возможности перевозить пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы, выручив за них свыше 1 млн рублей.

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