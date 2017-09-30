Разные авиакомпании за 29 сентября перевезли более 4 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Различные авиакомпании за пятницу, 29 сентября, перевезли около 4,16 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа", сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании оперативного штаба по ситуации вокруг этого перевозчика.

"Всего на вчерашний день компаниями перевезено около 4,16 тыс. пассажиров", - сказал он.

Министр отметил, что число вывезенных пассажиров превышает запланированное.

По словам Соколова, по состоянию на утро 30 сентября за рубежом находятся около 28,5 тыс. пассажиров. "В Турции на эту дату количество пассажиров составляло 8 тыс. человек", - добавил он.

"Всего за истекшие трое суток уже было перевезено более 8,5 тыс. пассажиров, в целом ситуация в аэропортах, на курортах, в других городах, где находятся туристы, вылетевшие за рубеж компанией "ВИМ-Авиа", спокойная", - заключил министр.