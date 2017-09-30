Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разные авиакомпании за 29 сентября перевезли более 4 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа"

Общество
30 сентября, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Число вывезенных пассажиров превышает запланированное, отметил министр транспорта Максим Соколов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Различные авиакомпании за пятницу, 29 сентября, перевезли около 4,16 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа", сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании оперативного штаба по ситуации вокруг этого перевозчика.

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Всего на вчерашний день компаниями перевезено около 4,16 тыс. пассажиров", - сказал он.

Министр отметил, что число вывезенных пассажиров превышает запланированное.

По словам Соколова, по состоянию на утро 30 сентября за рубежом находятся около 28,5 тыс. пассажиров. "В Турции на эту дату количество пассажиров составляло 8 тыс. человек", - добавил он.

"Всего за истекшие трое суток уже было перевезено более 8,5 тыс. пассажиров, в целом ситуация в аэропортах, на курортах, в других городах, где находятся туристы, вылетевшие за рубеж компанией "ВИМ-Авиа", спокойная", - заключил министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расстрелявший сослуживцев в Амурской области военный убит во время задержания
2
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
3
Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума в Каталонии "первой в мире интернет-войной"
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
МИД Сербии заявил об огромном давлении Запада по вопросу гуманитарного центра в Нише
6
Трамп распределил полномочия по введению санкций в отношении РФ, КНДР и Ирана
7
Финансовый директор ФК "Бавария" Дрезен выстрелил в себя на охоте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама