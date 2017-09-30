Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕврАзЭС и КНР согласовали параметры соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве

Экономика и бизнес
30 сентября, 18:06 UTC+3

По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Вероники Никишиной, вся содержательная часть работы завершена

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАНЧЖОУ /Китай/, 30 сентября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕврАзЕС) и Китай согласовали параметры соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в ходе пятого раунда переговоров, которые проходили с 26 сентября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в субботу после их завершения министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

"Мы действительно завершили переговоры, и завтра мы подпишем, как я надеюсь, с министром коммерции КНР Чжун Шанем совместное заявление о завершении переговоров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕврАзЕС и Китаем, что позволит нам приступить уже к процедурам внутригосударственного согласования и подготовке к подписанию соглашения", - заявила она.

По словам министра, вся содержательная часть работы уже завершена, далее остаются технические формальности по процедурам юридической читки формулировок. "Этот раунд оказался для нас очень важным и решающим", - сказала Никишина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евразийский экономический союз
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
4
Почему российские истребители Су-30 — звезды LIMA 2017
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Сборная России по тяжелой атлетике на год отстранена от участия в международных стартах
7
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
Темы дня
Новости партнеров
Реклама