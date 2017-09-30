ЕврАзЭС и КНР согласовали параметры соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 30 сентября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕврАзЕС) и Китай согласовали параметры соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в ходе пятого раунда переговоров, которые проходили с 26 сентября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в субботу после их завершения министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.
"Мы действительно завершили переговоры, и завтра мы подпишем, как я надеюсь, с министром коммерции КНР Чжун Шанем совместное заявление о завершении переговоров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕврАзЕС и Китаем, что позволит нам приступить уже к процедурам внутригосударственного согласования и подготовке к подписанию соглашения", - заявила она.
По словам министра, вся содержательная часть работы уже завершена, далее остаются технические формальности по процедурам юридической читки формулировок. "Этот раунд оказался для нас очень важным и решающим", - сказала Никишина.