С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Продавцы с выручкой более 40 млн рублей в год с 1 октября в обязательном порядке должны принимать к оплате карты национальной платежной системы "Мир". Соответствующие положения, вступающие в силу, содержатся в законе "О защите прав потребителей".
Исключения составят случаи, когда расчеты проходят в местности без доступа к интернету.
С 1 июля российские банки обязаны выдавать бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета, только карты национальной платежной системы "Мир". К 1 июля кредитные организации должны были обеспечить прием карт "Мир" в своих банкоматах и платежных терминалах. Ожидается, что объем эмиссии карт "Мир" по итогам 2017 года составит 16-20 млн штук.
Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США
на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014-го две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП банка.
С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015-го).