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С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"

Экономика и бизнес
1 октября, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Соответствующие положения содержатся в законе "О защите прав потребителей"

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Продавцы с выручкой более 40 млн рублей в год с 1 октября в обязательном порядке должны принимать к оплате карты национальной платежной системы "Мир". Соответствующие положения, вступающие в силу, содержатся в законе "О защите прав потребителей".

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Исключения составят случаи, когда расчеты проходят в местности без доступа к интернету.

С 1 июля российские банки обязаны выдавать бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета, только карты национальной платежной системы "Мир". К 1 июля кредитные организации должны были обеспечить прием карт "Мир" в своих банкоматах и платежных терминалах. Ожидается, что объем эмиссии карт "Мир" по итогам 2017 года составит 16-20 млн штук.

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на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014-го две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации Собинбанк, а также СМП банка.

С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015-го).

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