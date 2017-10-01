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Нерадько: общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 10 млрд рублей

Экономика и бизнес
1 октября, 21:33 дата обновления: 1 октября, 21:58 UTC+3

По словам главы Росавиации, 7 млрд руб. из общей суммы - это кредиторская задолженность

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 10 млрд руб. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

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"Общая кредиторская задолженность, по нашим оценкам, - около 10 млрд руб., из которых 7 млрд - кредиторская задолженность перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами, топливо-заправочными комплексами. Представляется, что руководству авиакомпании каким-то образом удавалось ее урегулировать путем получения краткосрочных кредитов у различных кредитных организаций. Но наступил тот рубеж, когда банки перестали кредитовать организацию. Наши финансовые проверки авиакомпаний проводятся раз в шесть месяцев", - сказал Нерадько.

Ранее сообщалось, что правительство выделило Росавиации 98 млн руб. на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда. При этом сообщалось, что общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд руб.

В четверг вице-премьер РФ Аркадий Дворкович утвердил директиву, согласно которой предлагается предоставить "Аэрофлоту" возможность использования собственных средств для финансирования операционной и финансовой деятельности "ВИМ-Авиа" с последующей компенсацией в счет взаиморасчетов "Аэрофлота" с отраслью. По словам Дворковича, "Аэрофлот" может направить на помощь "ВИМ-Авиа" не более 1,8 млрд руб.

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