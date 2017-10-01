Минтранс трудоустроит сотрудников "ВИМ-Авиа" в случае банкротства компании

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ трудоустроит работников компании "ВИМ-Авиа" в случае ее банкротства, заявил в воскресенье глава ведомства Максим Соколов.
"В случае остановки компании или последующего банкротства мы, конечно же, обеспечим, как я и говорил, трудоустройство работников компании в наших других российских авиакомпаниях, аэропортах или транспортной отрасли", - сказал он на заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании.
Министр также сообщил, что 29 сентября в компании был осуществлен платеж по заработной плате. "По моей информации, все средства были доведены до платежных карточек сотрудников компании "ВИМ-Авиа" - за исключением, конечно, сбежавших сопрезидентов компании", - подчеркнул Соколов. - В дальнейшем мы будем поддерживать работников компании, осуществлять текущие платежи по заработной плате, в приоритетном порядке погашать задолженности".
Ранее сообщалось, что авиакомпания выплатила своим сотрудникам 60 млн руб. в счет погашения заработной платы за июль 2017 года. Компания также заявляла, что не имеет перед сотрудниками долгов по зарплате более двух месяцев.
Заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа" в Минтрансе будут проводить дважды в день до полного разрешения ситуации, при этом штаб работает в круглосуточном режиме.