Туроператор TUI организует собственную авиаперевозку из-за проблем с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Туроператор TUI в новом финансовом году организует авиаперевозки на собственных самолетах, чтобы больше не сталкиваться с ситуациями, подобным краху "ВИМ-Авиа". Об этом генеральный директор TUI Россия Тарас Демура сообщил на встрече с журналистами в понедельник.

"Пока не могу сказать, под каким флагом, но у нас будет собственная авиаперевозка. Подобных ситуаций не должно больше повториться. Это будет на базе существующих авиакомпаний, но на наших самолетах. То есть с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года планируем перевезти порядка 800 тыс. пассажиров", - сказал Демура.

В то же время он с благодарностью отметил понимание со стороны авиакомпаний, с которыми TUI сотрудничал в рамках замещения рейсов "ВИМ-Авиа". "Мы не видели попытки нажиться на вот этом горе и задрать тарифы. Конечно же, мы должны были "остатки подбирать". Они, возможно, были не самыми экономически эффективными. Но каких-то попыток задрать цену не было", - сказал Демура.