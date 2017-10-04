Мадуро: Венесуэла выполнит обязательства перед РФ по погашению долга

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Венесуэла выполнит обязательства перед РФ по погашению долга, не исключена реструктуризация, заявил на сессии Российской энергетической недели президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Любое финансовое обязательство перед любым банком или государством может быть реструктурировано. Этот вопрос [реструктуризации долга перед РФ] мы обсуждали с нашим министром экономики и финансов, у нас нет трудностей, мы выполняем наши обязательства перед Россией. И любая реструктуризация, наверняка это будет результатом договоренностей правительств, здесь нет проблем", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет с долгом Венесуэлы перед РФ, будет ли он реструктурирован.