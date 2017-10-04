Новак ожидает увеличения товарооборота РФ и Саудовской Аравии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Товарооборот России и Саудовской Аравии может многократно вырасти за несколько лет, до нескольких миллиардов долларов. Об этом в интервью ТАСС к Российской энергетической неделе сказал министр энергетики РФ Александр Новак, являющийся сопредседателем российско-саудовской межправительственной комиссии.

"Думаю, что на несколько миллиардов долларов можем выйти. Но это торговый оборот. А что касается инвестиций, они могут быть гораздо больше", - сказал он, отвечая на вопрос как изменится текущий товарооборот, которой составляет сейчас около $430 млн, и уточнил, что это может произойти за несколько лет.

Новак также считает, что у России значительный потенциал роста поставок мяса в Саудовскую Аравию. "У нас есть значительный потенциал развития в области сельского хозяйства, в частности, наших поставок в Саудовскую Аравию, например, мяса халяльного. Но для этого нужно, чтобы были инвестиции в соответствующее производство, это тоже сейчас обсуждается", - заметил он.

Товарооборот между Россией и Саудовской Аравией вырос на 30% за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $430 млн, однако, по мнению большинства экспертов, эти цифры не соответствуют потенциалу торгово-экономического сотрудничества двух стран.