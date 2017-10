Совладельцы "Альфа-банка": авторы "досье на Трампа" не проверили его достоверность

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Авторы так называемого "досье" на президента США Дональда Трампа даже не пытались проверить достоверность изложенных в нем сведений. Об этом говорится в исковом заявлении, поданном против базирующейся в Вашингтоне компании Fusion GPS совладельцами "Альфа-банка" в окружной суд американской столицы. Текст иска в среду оказался в распоряжении ТАСС.

Составители заявления указывают, что в досье содержится свидетельство об участии истцов "в предполагаемой схеме Трамп-Россия, целью которой было влияние на президентские выборы 2016 года". "Ответчики знали, что это заявление не проверялось, и что оно порочило истцов. Ответчики могли без труда исключить это заявление из досье перед тем, как распространять его в СМИ и среди журналистов в сентябре и октябре 2016 года. Но они предпочли не делать этого", - говорится в тексте.

"Они также не предприняли никаких попыток подтвердить эти сведения, обратившись к самим истцам", - отмечают адвокаты Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, которые подали иск во вторник. В заявлении утверждается, что публикация досье нанесла вред деловой репутации истцов, они требуют присуждение компенсации.

Ранее Фридман, Авен и Хан подали в суд нью-йоркского района Манхэттен иск, обвинив американский ресурс BuzzFeed в дискредитации. Исковая жалоба касается главного редактора BuzzFeed Бена Смита, репортера Кена Бенсингера, а также сотрудников ресурса Мириам Элдер и Марка Скуфса. Данный ресурс был среди тех, кто распространил досье.

Подготовка так называемого досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила базирующаяся в Вашингтоне компания Fusion GPS, возглавляемая Гленом Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил. По данным The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят внимания.