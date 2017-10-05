Совладельцы "Альфа-банка": авторы "досье на Трампа" не проверили его достоверность

Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в комуАрмия и ОПК 5 октября, 8:44
"Эдмонтон" победил "Калгари" в матче НХЛ благодаря трем шайбам МакдэвидаСпорт 5 октября, 8:21
"Атланта" победила "Кливленд" в предсезонном матче НБАСпорт 5 октября, 8:05
Из-за тумана в Новосибирске пять авиарейсов отправлены на запасные аэродромыСибирь 5 октября, 7:54
Трамп посетил Лас-Вегас после стрельбыМеждународная панорама 5 октября, 6:43
Глава Забайкалья предлагает снижать премии краевому правительству за плохую работуПолитика 5 октября, 6:34
Малкин и Тарасенко отметились голевыми передачами в первом матче нового сезона НХЛСпорт 5 октября, 6:13
Клуб НХЛ "Торонто" разгромил "Виннипег" в стартовом матче сезона-2017/18Спорт 5 октября, 5:10
Миклушевский объяснил уход с поста главы Приморья сменой места работыПолитика 5 октября, 5:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Авторы так называемого "досье" на президента США Дональда Трампа даже не пытались проверить достоверность изложенных в нем сведений. Об этом говорится в исковом заявлении, поданном против базирующейся в Вашингтоне компании Fusion GPS совладельцами "Альфа-банка" в окружной суд американской столицы. Текст иска в среду оказался в распоряжении ТАСС.
Составители заявления указывают, что в досье содержится свидетельство об участии истцов "в предполагаемой схеме Трамп-Россия, целью которой было влияние на президентские выборы 2016 года". "Ответчики знали, что это заявление не проверялось, и что оно порочило истцов. Ответчики могли без труда исключить это заявление из досье перед тем, как распространять его в СМИ и среди журналистов в сентябре и октябре 2016 года. Но они предпочли не делать этого", - говорится в тексте.
"Они также не предприняли никаких попыток подтвердить эти сведения, обратившись к самим истцам", - отмечают адвокаты Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, которые подали иск во вторник. В заявлении утверждается, что публикация досье нанесла вред деловой репутации истцов, они требуют присуждение компенсации.
Ранее Фридман, Авен и Хан подали в суд нью-йоркского района Манхэттен иск, обвинив американский ресурс BuzzFeed в дискредитации. Исковая жалоба касается главного редактора BuzzFeed Бена Смита, репортера Кена Бенсингера, а также сотрудников ресурса Мириам Элдер и Марка Скуфса. Данный ресурс был среди тех, кто распространил досье.
Подготовка так называемого досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила базирующаяся в Вашингтоне компания Fusion GPS, возглавляемая Гленом Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил. По данным The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят внимания.