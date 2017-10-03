Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: помощники Трампа передали властям данные о контактах его юрисконсульта с РФ

Международная панорама
3 октября, 0:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, октября. /ТАСС

Роберта Мюллера два раза приглашали в Россию для участия в деловых мероприятиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Помощники президента США и сотрудники его бывшей компании Trump Organization передали данные о контактах личного юрисконсульта Дональда Трампа Майкла Коэна с Россией, которые были направлены в комитеты Конгресса и коллегам спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post.

Смотрите также

Зять Трампа опроверг обвинения в связях с Россией во время президентских выборов в США

Постпред при ООН: Трамп знает, что Россия вмешивалась в выборы в США

Трамп считает, что Россия вмешивалась в выборы в США, но это могла сделать и другая страна

В первом случае речь идет о приглашении Коэна в РФ на некий экономический форум в 2016 году, участие в котором также принимали члены российского руководства и представители бизнес-кругов. Он отказался от этой поездки из-за приближавшегося предвыборного национального съезда Республиканской партии.

До этого, в начале 2015 года, Коэн якобы получил из Москвы деловое предложение об участии в проекте по строительству недвижимости. Возможно, речь шла о возведении в столице башни Трампа. Однако юрист эту инициативу также проигнорировал. Касающиеся упомянутых контактов документы в Белый дом ранее направили уполномоченные сотрудники Trump Organization.

Мюллер и комитеты по разведке обеих палат Конгресса в настоящее время ведут параллельные расследования с целью выяснить, существовал ли некий сговор между предвыборным штабом Трампа и представителями российских властей. Президент США ранее подчеркивал, что такие предположения беспочвенны. Москва в свою очередь тоже не раз, в том числе на самом высоком уровне, отвергала любые обвинения в попытках повлиять на американские выборы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: США полностью захватили все помещения генконсульства в Сан-Франциско
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58
4
Слуцкий впервые признан тренером недели в чемпионшипе
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Тренировка испанских футболистов закончилась спустя 23 минуты из-за свиста в адрес Пике
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама