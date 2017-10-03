WP: помощники Трампа передали властям данные о контактах его юрисконсульта с РФ

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Помощники президента США и сотрудники его бывшей компании Trump Organization передали данные о контактах личного юрисконсульта Дональда Трампа Майкла Коэна с Россией, которые были направлены в комитеты Конгресса и коллегам спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post.
В первом случае речь идет о приглашении Коэна в РФ на некий экономический форум в 2016 году, участие в котором также принимали члены российского руководства и представители бизнес-кругов. Он отказался от этой поездки из-за приближавшегося предвыборного национального съезда Республиканской партии.
До этого, в начале 2015 года, Коэн якобы получил из Москвы деловое предложение об участии в проекте по строительству недвижимости. Возможно, речь шла о возведении в столице башни Трампа. Однако юрист эту инициативу также проигнорировал. Касающиеся упомянутых контактов документы в Белый дом ранее направили уполномоченные сотрудники Trump Organization.
Мюллер и комитеты по разведке обеих палат Конгресса в настоящее время ведут параллельные расследования с целью выяснить, существовал ли некий сговор между предвыборным штабом Трампа и представителями российских властей. Президент США ранее подчеркивал, что такие предположения беспочвенны. Москва в свою очередь тоже не раз, в том числе на самом высоком уровне, отвергала любые обвинения в попытках повлиять на американские выборы.