Reuters: спецпрокурор по "российскому делу" изучит досье на Трампа

Ресторан в Вашингтоне предложит посетителям пиццу в честь дня рождения ПутинаОбщество 5 октября, 4:14
Из больниц выписали 317 пострадавших при стрельбе в Лас-ВегасеМеждународная панорама 5 октября, 3:54
Ученые успешно калибровали инструменты летящего к астероиду Бенну зонда OSIRIS-RExКосмос 5 октября, 3:40
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем городаОбщество 5 октября, 3:12
Нападающий "Торонто" Кадри стал автором первой шайбы сезона-2017/18 в НХЛСпорт 5 октября, 2:56
Парламент Канады принял "Закон имени Сергея Магнитского"Международная панорама 5 октября, 2:00
Вузовский чемпионат WorldSkills во Владикавказе выявил мастеров среди студентов СКФООбщество 5 октября, 1:56
Еремина и Мельникова вышли в финал личного многоборья ЧМ по спортивной гимнастикеСпорт 5 октября, 1:40
Бомбардировщики Ту-22М3 в ходе учений впервые выполнили посадку на аэродром АнадырьАрмия и ОПК 5 октября, 1:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о так называемом российском вмешательстве в выборы в США 2016 года, изучит компрометирующее досье на президента Дональда Трампа, составленное базирующейся в Вашингтоне компанией Fusion GPS. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.
По данным его источников, команда Мюллера будет заниматься связанной с этим досье проверкой, которую до этого вело Федеральное бюро расследований, пытаясь установить, была ли связь между предвыборным штабом Трампа и российскими властями. Официального подтверждения информации, изложенной Reuters, нет.
Подготовка так называемого досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила базирующаяся в Вашингтоне компания Fusion GPS, возглавляемая Гленом Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен бывший агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил. По данным The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят внимания. Во вторник совладельцы "Альфа-банка" Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали в Вашингтоне иск против Fusion GPS за распространение клеветы, так как этот российский банк упоминался в досье.