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Reuters: спецпрокурор по "российскому делу" изучит досье на Трампа

Международная панорама
5 октября, 3:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, октября. /ТАСС

По информации агентства, команда Роберта Мюллера будет заниматься связанной с досье проверкой, которую до этого вело ФБР

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ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о так называемом российском вмешательстве в выборы в США 2016 года, изучит компрометирующее досье на президента Дональда Трампа, составленное базирующейся в Вашингтоне компанией Fusion GPS. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, команда Мюллера будет заниматься связанной с этим досье проверкой, которую до этого вело Федеральное бюро расследований, пытаясь установить, была ли связь между предвыборным штабом Трампа и российскими властями. Официального подтверждения информации, изложенной Reuters, нет.

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Подготовка так называемого досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила базирующаяся в Вашингтоне компания Fusion GPS, возглавляемая Гленом Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен бывший агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил. По данным The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят внимания. Во вторник совладельцы "Альфа-банка" Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали в Вашингтоне иск против Fusion GPS за распространение клеветы, так как этот российский банк упоминался в досье.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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