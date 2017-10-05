RT считает исключение из премиального пакета YouTube попыткой вытеснить канал с рынка США

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Исключение телеканала RT из пакета премиальных видео YouTube является попыткой вытеснить канал с американского рынка и свидетельствует о беспрецедентном политическом давлении. Такое мнение выразил заместитель главного редактора канала Кирилл Карнович-Валуа, его заявление размещено на сайте RT.
"Это свидетельствует о беспрецедентном политическом давлении, которое оказывается на всех партнеров и контакты RT в согласованной попытке любыми способами вытеснить наш канал с американского рынка", - сказал он.
Заместитель главного редактора также заметил, что компания не была поставлена в известность о произошедшем, при этом американские СМИ на этот счет были проинформированы. "Google, по всей видимости, предоставил эту внутреннюю информацию американским СМИ", - сказал он.
RT с 2010 года обладала статусом премиального партнера Google. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что канал был исключен из пакета премиальных видео в американском сегменте YouTube в рамках сервиса Google Preferred.