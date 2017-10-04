RT не подтверждает информацию о своем исключении из премиального сервиса YouTube

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Телеканал RT проверяет предоставленную агентством Bloomberg информацию о своем исключении из сервиса Google Preferred, с помощью которого корпорация Google продает рекламодателям пакеты самых популярных каналов своего видеохостинга YouTube.

Об этом в среду сообщил заместитель главного редактора телеканала Кирилл Карнович-Валуа, его заявление опубликовано на сайте телеканала.

"RT, как и наши партнеры в Google Russia, не обладает информацией о каком-либо исключении каналов RT из программы Google Preferred. Мы совместно проверяем эту информацию, опубликованную Bloomberg", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что канал RT на YouTube, который насчитывает более 2 млн подписчиков, убран из сервиса Google Preferred. Как отмечало агентство, удаление RT из указанного сервиса произошло на фоне проводимых в Конгрессе США разбирательств по поводу приписываемых РФ попыток оказать влияние на американские выборы прошлого года с помощью социальных сетей и прочих цифровых платформ. В Googlе пока не прокомментировали ситуацию.