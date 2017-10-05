Тиньков: настоящий финтех есть только в России и США

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СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Тиньков считает, что настоящие финтех-компании существуют только в России и США. Об этом он заявил, выступая на форуме финансовых технологий Finopolis-2017.
"Давайте посмотрим правде в глаза: нигде в мире не случилось такой большой истории финтеха и наверно самые большие финтех-компании, которые существуют в мире, они обе из России - это Qiwi и "Тинькофф", это факт", - сказал бизнесмен.
По его словам, ярким примером финтеха также является американская компания Capital One (Американская банковская холдинговая компания, специализирующаяся на кредитных карточках, ипотечных кредитах, автокредитах, банковских и сберегательных продуктах).
"Capital One, безусловно, самый интересный, самый лучший пример сегодня в цифровом банкинге. Это великая организация, неиссякаемый источник вдохновения для любых продвинутых банкиров", - сказал Тиньков.
По словам Тинькова, все другие, так называемые необанки, - это организации, теряющие деньги.
"Они никогда не зарабатывают. Это красивые приложения. Финтех - это больше разговоров, чем есть на самом деле. Настоящий финтех существует только в США и в России, и мне кажется это предмет гордости", - резюмировал Тиньков.