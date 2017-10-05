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Тиньков не против того, чтобы правоохранительные органы читали его переписку

Экономика и бизнес
5 октября, 12:32 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, октября. /ТАСС

Основатель Тинькофф банка отметил, что имеет ввиду только себя, так как он не пишет в мессенджерах ничего из того, что могло бы заинтересовать правоохранителей

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Олег Тиньков

Олег Тиньков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков заявил, что не видит проблемы в том, чтобы правоохранительные органы имели доступ к данным его мессенджеров и возможность читать его переписку.

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"Я в общем и целом не вижу какой-то большой проблемы с персональными данными. Лично я, например, не против, чтобы данные моего мессенджера были известны правоохранительным органам", - сказал бизнесмен, выступая на форуме Finopolis-2017.

Тиньков отметил, что имеет ввиду только себя, так как он не пишет в мессенджерах ничего из того, что могло бы заинтересовать правоохранительные органы.

По мнению Тинькова, тема безопасности данных мессенджеров является во многом спекулятивной. "Конечно, существуют риски мошенничества или невозможность проведения платежей в коротких промежутках времени, но они незначительны по сравнению с удобствами (новых технологий - прим. ред.)", - добавил банкир.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась с Тиньковым. "Конечно, те преимущества, которые несут новые технологии, на мой взгляд, безусловно перевешивают риски", - отметила она.

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