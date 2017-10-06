В "Газпроме" уверены, что "Северный поток - 2" будет загружен на 100%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром" уверен, что газопровод "Северный поток - 2" будет полностью загружен, а при сохранении текущей тенденции роста спроса на газ в Европе могут потребоваться и новые мощности, сообщил ТАСС заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.

"В том, что этот проект будет загружен не то что на 100%, а с учетом технических возможностей, которые демонстрирует проект "Северный поток", и сверх проектной мощности, у меня никаких сомнений нет. А то, что спрос на наш газ растет, а заместить наш газ некому, достаточно очевидно. В этом году мы установим очередной рекорд поставок газа в дальнее зарубежье", - заявил он в кулуарах Международного газового форума.

Отвечая на вопрос о возможности строительства дополнительных мощностей, Медведев сказал: "Очевидно, что если этот тренд сохранится, то транспортных мощностей для удовлетворения спроса Европы в импортном газе даже в случае реализации "Северного потока - 2 и двух ниток "Турецкого потока" будет недостаточно".

Он подчеркнул, что Европа признала необходимость поставок российского газа.

"С учетом того, что Европа снова почувствовала вкус к газу, этот вкус вернулся, в том числе, после прошедшей зимы, которая показала, что можно много говорить про возобновляемые источники энергии, но когда Дедушка Мороз на дворе, единственным надежным источником снабжения энергией является газ", - отметил Медведев.

"Можно говорить о той или иной доле возобновляемых источников, но все равно газ останется основой снабжения энергией", - заявил он.

Замглавы "Газпрома" также выразил уверенность в сохранении тенденции возврата роли газа в экономику.

"За пять лет было потеряно 50 млрд кубометров газа, но сейчас эти 50 млрд кубометров за 2,5 года вернулись. И я уверен, что спрос на газ будет расти. А значит, и спрос на российский газ тоже. А если говорить, сможет ли импортный СПГ закрыть этот дефицит, очевидно, что американские компании никогда не будут поставлять газ себе в убыток. Сейчас есть рынки, где американский СПГ может продаваться гораздо более успешно, чем в Европе", - полагает Медведев.

Компания, по словам Медведева, не исключает, что по итогам 2017 года средняя экспортная цена газа в Европу может возрасти до $200 за тысячу кубометров.

"Если вы посмотрите на спотовый рынок, она [цена] уже выше $200 [за тысячу кубометров]. Наша средневзвешенная цена тоже будет приближаться к этому уровню", - сказал он в кулуарах Международного газового форума.

Ранее "Газпром" прогнозировал, что в 2017 году средняя экспортная цена газа для Европы составит $180 за тысячу кубометров. В сентябре глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в интервью ТАСС сообщила, что цена может достигнуть $190.

"Тот уровень цен, который сформировался сейчас в районе 200 долларов за тысячу кубометров, стимулирует как рост спроса, так и обеспечивает эффективное функционирование нашей как добычной, так и газотранспортной системы", - добавил Медведев.