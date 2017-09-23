Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Nord Stream подала Финляндии заявку на строительство "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
23 сентября, 1:01 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 23, сентября. /ТАСС

В Nord Stream указали, что "процессы получения разрешений идут также в других странах, через воды которых пройдет труба", - в России, Дании, Швеции и Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 23 сентября. /ТАСС/. Швейцарская Nord Stream 2 AG, которая принадлежит "Газпрому", на этой неделе передала властям Финляндии заявку на получение разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2" в ее исключительной экономической зоне. Об этом сообщила газета Kaleva.

"Заявка на получение разрешения на использование исключительной экономической зоны Финляндии была подана в финское министерство экономики и занятости в понедельник. Чтобы получить разрешение, требуется согласие правительства", - указали в Nord Stream.

Смотрите также

Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"

Шведский муниципалитет предъявляет новые требования к "Северному потоку-2"

ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"

СМИ: в Дании началось обсуждение законопроекта против "Северного потока - 2"

В Финляндии, уточнили в компании, "процедура получения разрешения следует за процедурой оценки воздействия на окружающую среду" - эта фаза "была завершена в июле, когда координирующее ведомство одобрило экологический отчет как "удовлетворительный".

В компании указали, что "процессы получения разрешений идут также в других странах, через воды которых пройдет труба", - в России, Дании, Швеции и Германии.

В четверг премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что его страна продолжает рассматривать "Северный поток - 2" только с точки зрения его соответствия экологическим нормативам. По его словам, для финнов строительство газопровода это вопрос использования "экономических вод и вопрос получения экологического разрешения, их решение продвигается в нормальном порядке".

Он добавил, что "Евросоюзу нужно, со своей стороны, решить, соответствует ли газопровод правилам энергетического союза ЕС".

О проекте

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу. Согласно прогнозам, объем внутреннего производства газа в ЕС в ближайшие 20 лет упадет вдвое. Новый газопровод позволит удовлетворить растущий спрос и увеличить объем поставок на 55 млрд кубометров газа в год.

Маршрут и конструкция нового газопровода будут в основном повторять уже действующий "Северный поток". Он будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому", была создана для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток - 2". Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сипиля, Юха
Темы
Газовая дипломатия
Страны
Дания Швеция Россия Германия Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при ДТП в Калининграде увеличились до девяти человек
2
Порошенко: размещение миссии ООН в Донбассе - кратчайший путь установления мира
3
В ДТП с участием маршрутки под Калининградом погибли семь человек
4
Во Владивостоке отметят День тигра
5
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
6
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама