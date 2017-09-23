СМИ: Nord Stream подала Финляндии заявку на строительство "Северного потока - 2"

ХЕЛЬСИНКИ, 23 сентября. /ТАСС/. Швейцарская Nord Stream 2 AG, которая принадлежит "Газпрому", на этой неделе передала властям Финляндии заявку на получение разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2" в ее исключительной экономической зоне. Об этом сообщила газета Kaleva.

"Заявка на получение разрешения на использование исключительной экономической зоны Финляндии была подана в финское министерство экономики и занятости в понедельник. Чтобы получить разрешение, требуется согласие правительства", - указали в Nord Stream.

В Финляндии, уточнили в компании, "процедура получения разрешения следует за процедурой оценки воздействия на окружающую среду" - эта фаза "была завершена в июле, когда координирующее ведомство одобрило экологический отчет как "удовлетворительный".

В компании указали, что "процессы получения разрешений идут также в других странах, через воды которых пройдет труба", - в России, Дании, Швеции и Германии.

В четверг премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что его страна продолжает рассматривать "Северный поток - 2" только с точки зрения его соответствия экологическим нормативам. По его словам, для финнов строительство газопровода это вопрос использования "экономических вод и вопрос получения экологического разрешения, их решение продвигается в нормальном порядке".

Он добавил, что "Евросоюзу нужно, со своей стороны, решить, соответствует ли газопровод правилам энергетического союза ЕС".

О проекте

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу. Согласно прогнозам, объем внутреннего производства газа в ЕС в ближайшие 20 лет упадет вдвое. Новый газопровод позволит удовлетворить растущий спрос и увеличить объем поставок на 55 млрд кубометров газа в год.

Маршрут и конструкция нового газопровода будут в основном повторять уже действующий "Северный поток". Он будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому", была создана для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток - 2". Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года.