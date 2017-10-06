Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР: цена на нефть начнет снижаться в ноябре и в 2017 году составит $49,9

Экономика и бизнес
6 октября, 15:29 дата обновления: 6 октября, 15:37 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ведомство также прогнозирует снижение цен на нефть Urals к концу будущего года до $41,2

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития ожидает снижения стоимости нефти марки Urals с ноября, в среднем в 2017 году она составит $49,9 за баррель. Такие данные следуют из материалов ведомства к поправкам в федеральный бюджет.

Смотрите также

Венская интрига: как возможное продление сокращения добычи повлияет на цены на нефть

В ноябре цена на нефть ожидается на уровне $49 за баррель, а в декабре - $47 за баррель.

В течение текущего года стоимость нефти показывала разнонаправленную динамику. В январе она составляла $53,1 за баррель, и после снижения в марте до $49,6 за баррель. По итогам I квартала цена на нефть составила $52 за баррель.

Во II квартале снижение продолжилось, и по его итогам стоимость нефти составила $48,4 за баррель, но по итогам III квартала снова превысила отметку $50 за баррель.

Ведомство прогнозирует снижение цен на нефть Urals к концу 2018 года до $41,2 за баррель. По прогнозу МЭР, стоимость будет снижаться в течение всего следующего года, в I квартале 2018 года она составит $47 за баррель, во втором - $45, в третьем - $42.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщал, что волатильность цен на нефть остается фактором риска для российской экономики. Для снижения рисков волатильности нефтяных цен было принято решение о закупках валюты на дополнительные нефтяные доходы. Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.

Курс рубля и инфляция

Согласно прогнозу Минэкономразвития, курс рубля будет ослабляться до 62,1 рубля за доллар в ноябре и до 63 рублей в декабре против 60 рублей за доллар в октябре.

Смотрите также

Дорогой рубль: как Центробанк будет бороться с чрезмерным укреплением национальной валюты

При этом, согласно прогнозу, в 2018 и 2019 годах продолжится ослабевание рубля. В I квартале 2018 года средний курс составит 63,9 рубля за доллар, во II квартале - 64,3 рубля, в III квартале - 64,9 рубля, в IV квартале - 65,7 рубля. В I квартале 2019 года, как ожидает Минэкономразвития, курс снизится до 66,3 рубля за доллар, во II квартале - до 66,6 рубля, в III квартале - до 67,2 рубля, в IV квартале - до 67,5 рубля. Таким образом, средний курс рубля в 2017 году ожидается на уровне 59,4 рубля за доллар, в 2018 году - 64,7 рубля, в 2019 году - 66,9 рубля.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в России в IV квартале в 1,3%. При этом на конец года инфляция должна составить 3,2%, указывает министерство.

В России уже второй месяц подряд фиксируется дефляция - в сентябре она составила 0,1% после 0,5% в августе. В годовом выражении рост потребительских цен в сентябре замедлился до 3% (в августе - 3,3%).

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Темы
Мировые цены на нефть Колебания курса рубля
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
2
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
3
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
4
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
5
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
6
Опознание погибших в ДТП с автобусом начнется во Владимире 7 октября
7
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Темы дня
Новости партнеров
Реклама