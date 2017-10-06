МЭР: цена на нефть начнет снижаться в ноябре и в 2017 году составит $49,9

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития ожидает снижения стоимости нефти марки Urals с ноября, в среднем в 2017 году она составит $49,9 за баррель. Такие данные следуют из материалов ведомства к поправкам в федеральный бюджет.

В ноябре цена на нефть ожидается на уровне $49 за баррель, а в декабре - $47 за баррель.

В течение текущего года стоимость нефти показывала разнонаправленную динамику. В январе она составляла $53,1 за баррель, и после снижения в марте до $49,6 за баррель. По итогам I квартала цена на нефть составила $52 за баррель.

Во II квартале снижение продолжилось, и по его итогам стоимость нефти составила $48,4 за баррель, но по итогам III квартала снова превысила отметку $50 за баррель.

Ведомство прогнозирует снижение цен на нефть Urals к концу 2018 года до $41,2 за баррель. По прогнозу МЭР, стоимость будет снижаться в течение всего следующего года, в I квартале 2018 года она составит $47 за баррель, во втором - $45, в третьем - $42.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщал, что волатильность цен на нефть остается фактором риска для российской экономики. Для снижения рисков волатильности нефтяных цен было принято решение о закупках валюты на дополнительные нефтяные доходы. Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.

Курс рубля и инфляция

Согласно прогнозу Минэкономразвития, курс рубля будет ослабляться до 62,1 рубля за доллар в ноябре и до 63 рублей в декабре против 60 рублей за доллар в октябре.

При этом, согласно прогнозу, в 2018 и 2019 годах продолжится ослабевание рубля. В I квартале 2018 года средний курс составит 63,9 рубля за доллар, во II квартале - 64,3 рубля, в III квартале - 64,9 рубля, в IV квартале - 65,7 рубля. В I квартале 2019 года, как ожидает Минэкономразвития, курс снизится до 66,3 рубля за доллар, во II квартале - до 66,6 рубля, в III квартале - до 67,2 рубля, в IV квартале - до 67,5 рубля. Таким образом, средний курс рубля в 2017 году ожидается на уровне 59,4 рубля за доллар, в 2018 году - 64,7 рубля, в 2019 году - 66,9 рубля.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в России в IV квартале в 1,3%. При этом на конец года инфляция должна составить 3,2%, указывает министерство.

В России уже второй месяц подряд фиксируется дефляция - в сентябре она составила 0,1% после 0,5% в августе. В годовом выражении рост потребительских цен в сентябре замедлился до 3% (в августе - 3,3%).