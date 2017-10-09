Новый ГОСТ: поваренную соль в России заменят на пищевую

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" инициировала проект нового ГОСТа на пищевую соль, который заменит существующий стандарт и исключит из наименования товара термин "поваренная", поскольку сейчас соль производится не только методом выварки, но и другими способами.

Планируется, что внесение изменений в ГОСТ произойдет в первой половине ноября, сообщили ТАСС в "Руспродсоюзе".

Как к нововведению относятся производители пищевой соли в России, скажется ли изменение ГОСТа на затратах предприятий, и как к товару с новой маркировкой отнесутся потребители, узнали корреспонденты ТАСС в регионах.

Новый ГОСТ

ГОСТ, предложенный "Руспродсоюзом", основан на новом стандарте качества, разработанном проектным техническим комитетом при Росстандарте и, по словам директора по взаимодействию с органами государственной власти Ассоциации Алексея Тюника, направлен на защиту потребителей.

"Во-первых, действующий ГОСТ, по сути, ограничивает рынок одним способом производства, тогда как виды и технологии производства пищевой соли, представленной сегодня на рынке, не полностью соответствуют классификации, приведенной в действующей редакции ГОСТа", - сообщил Тюник.

По его словам, наименование соли "поваренная", которое фактически не является характеристикой продукта, а применяется "по традиции", искажает смысл названия продукта, поскольку "поваренной изначально называли выварочную соль, полученную путем солеварения".

"Стадию технологического процесса выварки проходит только выварочная соль, и определение "поваренная" не может относиться ко всем остальным видам пищевой соли. Во избежание введения в заблуждение потребителя мы предлагаем по аналогии с международными стандартами остановиться на наименовании "Соль пищевая", - пояснил Алексей Тюник.

Кроме того, чтобы потребитель понимал, какой именно продукт он приобретает, в соответствии с новым ГОСТом предлагается детально классифицировать соль по видам. Например, "соль пищевая молотая" и "соль пищевая выварочная". "На данный момент соль классифицируется по способу производства: каменная, выварочная, садочная, самосадочная, но эта классификация некорректна. Целесообразнее выделить виды сырья и виды готовой продукции, прошедшей стадии переработки, и указывать в маркировке и первое, и второе", - рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти "Руспродсоюза".

Также Ассоциация предлагает исключить применение в производстве соли йодида калия. Как пояснил Алексей Тюник, йодат калия более стойкий и позволяет сохранить заданную концентрацию йода в соли в течение всего срока годности, тогда как йодид калия имеет свойство улетучиваться, например, под воздействием солнечных лучей, и не всегда способен обеспечить необходимое содержание йода в течение установленного законодательством срока годности - 9 месяцев. На данный момент, по его словам, ГОСТом допускается использование обеих добавок.

Новый ГОСТ вносит и ряд других корректировок. В частности, контроль за содержанием добавок (йодата калия и ферроцианида калия) будет осуществляться чаще, расширится допустимая цветовая палитра для соли первого и второго сортов. "В настоящее время действующий ГОСТ допускает белый или серый цвет с оттенками. Тогда как соль, добываемая из озер, имеет белый, бежевый или серый цвет с оттенками других цветов от светлого до темного, что объясняется сложной структурой кристалла", - пояснил Тюник.

Новый стандарт не скажется на работе предприятий

Изменение ГОСТа на соль никак не повлияет на деятельность российских предприятий, считают производители. По их мнению, термин "поваренная" в названии пищевой соли является устаревшим, и ГОСТ в целом требует пересмотра. В частности, на крупнейшем предприятии по производству соли в РФ "Руссоль" (Оренбургская область) к изменениям ГОСТа относятся положительно, поскольку "информация должна доноситься до покупателя о реальных качествах соли". "ГОСТ меняется потому, что в нем накопились ссылки на отмененные уже ГОСТы и их нужно актуализировать", - отметила руководитель департамента метрологии, сертификации и качества компании "Руссоль" Елена Матвеева.

"Когда говорят слово "поваренная", создается впечатление, что с ней что-то делали - подвергали термической обработке. Но на самом деле ничего такого не происходит. Например, соль из Соль-Илецка - она вообще в первозданном виде доходит до покупателя, без термической обработки и без изменения качества", - сообщила Матвеева.

По ее словам, у предприятия могу возникнуть затраты на экспертизы этого ГОСТа, но термин "поваренная" необходимо убирать. "Соль у нас присутствует из Европы и других стран, там этот термин никогда и не использовался, всегда была только "пищевая" соль", - сказала Матвеева.

Также на единственном в Крыму предприятии по производству соли "Галит" ТАСС сообщили, что новые стандарты никак не отразятся на работе завода, поскольку соль здесь морская и выпаривается она по старинным рецептам в естественной среде на соленом озере Сасык-Сиваш в Сакском районе полуострова. "На нашем предприятии это вообще никак не отразится. У нас соль морская, она не является "поваренной". Ни продажи не снизятся, ни дополнительных затрат мы не понесем", - сообщил коммерческий директор предприятия Алексей Турченко.

Малые соляные промыслы могут пострадать

В свою очередь карельский производитель соли из воды Белого моря Ольга Ягодина считает предложение "Руспродсоюза" скороспелым решением. По ее словам, при изменении ГОСТа могут пострадать малые соляные промыслы, производящие именно поваренную соль. "Маленькие соляные промыслы в России могут производить нишевую соль небольшими объемами. Сможем ли мы получить на наш продукт ГОСТ, если наша соль поваренная и получается путем выпаривания соли из морской и ключевой воды?" - сказала Ягодина.

По ее словам, при принятии нового ГОСТа потребуется дополнительные затраты на проведение сертификаций соли, однако их сумму она не уточнила. Тем не менее, она отметила, что продажи соли не упадут, поскольку соль - необходимый продукт.

Безопасность потребителей

Кроме всего прочего, новый ГОСТ на соль позволит обезопасить потребителя от потенциально опасного или некачественного продукта, считают в "Руспродсоюзе". "На наш взгляд, предложенная классификация, как раз обезопасит потребителя от покупки непонятного товара и исключит возможность введение его в заблуждение в отношении свойств товара за счет использования традиционных и известных наименований", - отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти Ассоциации.

По словам коммерческого директора предприятия по производству соли "Галит" Алексея Турченко, потребители, в случае внедрения нового ГОСТа, не ощутят никаких изменений. "Наша соль - природная, добыча ее проводится здесь уже на протяжении столетий. Название нашей продукции мы не будем менять. Для потребителей все останется по-прежнему", - отметил он.

Сейчас проект национального стандарта проходит процедуру публичного обсуждения. По словам Алексея Тюника, "Руспродсоюз" уже получил комментарии профильного технического комитета, касающиеся оформления документа. Следующая стадия - внесение необходимых изменений - должна быть завершена в первой половине ноября.