ВТБ: сумма риска по ТЦ "Синдика" составляет €3 млн

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Реальная сумма риска ВТБ страхования по сгоревшему ТЦ "Синдика" составляет €3 млн из общей суммы покрытия 4,2 млрд руб., остальная сумма перестрахована.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы ВТБ.

"Наш реальный риск по ТЦ "Синдика" составляет €3 млн, остальная сумма перестрахована у ведущих мировых страховщиков", - сказал представитель группы.

Ранее в ВТБ страховании сообщали, что экспертиза и признание события страховым случаем может занять три - шесть месяцев. В случае положительного решения выплата составит до 4,2 млрд руб. При перестраховании рисков с клиентом полностью рассчитывается прямой страховщик, с которым, в свою очередь, расплачиваются перестраховщики.