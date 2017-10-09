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ВТБ: сумма риска по ТЦ "Синдика" составляет €3 млн

Экономика и бизнес
9 октября, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

По данным компании, остальная сумма перестрахована у ведущих мировых страховщиков

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Реальная сумма риска ВТБ страхования по сгоревшему ТЦ "Синдика" составляет €3 млн из общей суммы покрытия 4,2 млрд руб., остальная сумма перестрахована.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы ВТБ.

"Наш реальный риск по ТЦ "Синдика" составляет €3 млн, остальная сумма перестрахована у ведущих мировых страховщиков", - сказал представитель группы.

Ранее в ВТБ страховании сообщали, что экспертиза и признание события страховым случаем может занять три - шесть месяцев. В случае положительного решения выплата составит до 4,2 млрд руб. При перестраховании рисков с клиентом полностью рассчитывается прямой страховщик, с которым, в свою очередь, расплачиваются перестраховщики.

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