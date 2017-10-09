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Арендаторы ТЦ "Синдика" и владельцы сгоревших машин начали обращаться к страховщикам

Экономика и бизнес
9 октября, 16:56 UTC+3 МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Для получения возмещения пострадавшим необходимо обратиться в страховую компанию в течение семи календарных дней

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Граждане, чье имущество пострадало в результате пожара в торговом центре строительных материалов "Синдика" в Москве, начали обращаться за компенсацией в страховые компании. Страховщики ждут основного наплыва обращений в ближайшие несколько дней.

Так, в "РЕСО-Гарантию" поступило заявление на 982 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя - арендатора ТЦ, который продавал там мебель.

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"Поступило уведомление от клиента, который в торговом центре "Синдика" торговал мебелью, о полном уничтожении этой мебели на сумму 982 тыс. рублей", - сообщил ТАСС замгендиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.

Также в колл-центр страховой компании со вчерашнего вечера поступило два телефонных обращения о пострадавших при пожаре автомобилях: одно по ОСАГО (что не является страховым случаем), второе - по каско (пока только заявлена претензия, размер ущерба можно будет определить только после осмотра эксперта).

В контакт-центр "Ингосстраха" поступило два обращения от клиентов, автомобили которых пострадали во время пожара, сообщили ТАСС в компании.

"Пока тушили пожар, владельцы машин не могли осмотреть пострадавшее имущество, на стоянку не пускали, поэтому мы ожидаем, что обращения от клиентов будут поступать в течение ближайших нескольких дней", - сказал начальника управления урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха" Максим Максимкин.

Для получения возмещения пострадавшим необходимо обратиться в страховую компанию в течение семи календарных дней, сообщить о местонахождении автомобиля для организации осмотра, добавил он. Также нужно зафиксировать ущерб в органах МВД, чтобы получить в дальнейшем справку о пострадавшем имуществе, указал Максимкин: для автомобилей указываются марка, модель и VIN-номер, а также размер ущерба, должны быть перечислены поврежденные детали, либо указана информация о полном выгорании транспортного средства.

В компанию "Согласие" обращений не поступало, при этом в компании не исключают, что клиенты могли быть среди арендаторов ТЦ, сообщил ТАСС представитель страховщика.

В "АльфаСтрахование" обращений от держателей полисов каско пока не поступало.

Сам торговый центр застрахован на 4,2 млрд рублей в компании "ВТБ Страхование". Решение о выплате будет принято после экспертизы, которая может занять 3-6 месяцев.

Ранее Всероссийский союз страховщиков предварительно оценивал сумму ущерба от пожара в ТЦ "Синдика" в 5 млрд рублей.

Пожар в ТЦ "Синдика" произошел 8 октября. Его общая площадь составила 55 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. м. Были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован. В 07:03 мск 9 октября пожарные ликвидировали открытое горение. О ликвидации пожара пока не объявлено.

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