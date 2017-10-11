Что изменит стратегия развития янтарной отрасли

КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Утвержденная правительством РФ стратегия развития янтарной отрасли поможет решить ключевые проблемы: вывести рынок из тени и наладить глубокую переработку янтаря в России. Кроме того, необходимо изменить маркетинговую политику и вывести янтарь в разряд премиальных ювелирных изделий, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в сентябре подписал распоряжение об утверждении стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года. Стратегия предусматривает модернизацию отрасли в два этапа. В результате Россия должна выйти на уровень стран-лидеров по выпуску готовой продукции из янтаря, к которым в 2016 году относилась Польша (до 70% мирового объема производства изделий с янтарем).

К 2025 году планируется рост добычи янтарного сырья в РФ до 500 тонн в год, что в 1,55 раза выше уровня 2016 года. Доля экспорта сырья в общем объеме добычи должна уменьшиться с 80% в 2016 году до 15%, а объем переработки увеличиться в семь раз - с 0,8 до 5,6 млрд рублей (в действующих ценах). Ожидается трехкратный рост занятости в янтарной отрасли с 2 тыс. до 6 тыс. человек. Общий объем инвестиций, необходимых для реализации стратегии, оценивается примерно в 8,5 млрд. рублей.

Возрождение промыслов и позиций на рынке

Одной из первостепенных задач в достижении целей стратегии является возрождение традиционных янтарных промыслов, считает депутат от Калининградской области, член Комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр Пятикоп.

"Проблема в том, что мы во многом потеряли секреты профессиональные обработчиков янтаря - старики уже ушли, молодые еще не набрались сил. Здесь нужно решать вопрос о льготах для народных промыслов ", - считает парламентарий. Он заметил, что для этого нужно наладить постоянное обучение художников по янтарю, открыв специальные курсы на базе высших учебных заведений, для того чтобы "воспроизводить поколения художников и воспроизводить их постоянно".

По мнению генерального директора Корпорации развития Калининградской области Владимира Зарудного, важно также изменить позиции янтаря на рынке за счет выстраивания правильной маркетинговой политики.

"Везде, вплоть до подземных переходов в Москве, им (янтарем - прим. ТАСС) торгуют, и торгуют далеко не лучшими образцами ювелирных изделий и украшений", - заметил он и подчеркнул, что янтарь, возраст которого достигает 50 млн лет, должен занять позиции "премиального изделия" за счет встраивания в коллекции больших домов моды и выхода на новые площадки.

"Если стимулировать эти процессы, в том числе через Российский экспортный центр, мы обеспечим рост", - уверен он. Зарудный также отметил, что в регионе необходимо развивать глубокую переработку янтаря.

"Янтарная отрасль должна уходить в глубокую переработку, большая доля янтаря должна оставаться для переработки в Калининградской области, а не отгружаться в виде сырья на внешние рынки, где и формируется максимальная добавленная стоимость или большая часть добавленной стоимости изделия. <...> Очень обидно то, что 90% мировых запасов янтаря, находящихся у нас, сегодня распыляются по всему миру в виде сырья", - сказал он.

Вывести из тени малый бизнес

Переработкой янтаря в Калининградской области заняты около 200 предприятий и индивидуальных предпринимателей. В отрасли занято около 2 тыс. человек. За исключением Калининградского янтарного комбината, являющегося единственным официальным добытчиком минерала в регионе, это малый и средний бизнес. Региональные власти считают важной поддержку этого сегмента за счет компенсации затрат на приобретение оборудования и участие в международных выставках, в том числе при поддержке Российского экспортного центра.

"Мы недавно встречались, подписывали соглашение с Российским экспортным центром и в том числе обсуждали вопрос того, чтобы для янтарщиков предусмотреть какие-то отдельные деньги для того, чтобы они могли ездить и выставлять свои изделия на крупных выставках в Польше, в Литве, в Китае. Мы, в принципе, нашли понимание", - сообщил губернатор Антон Алиханов.

Он отметил, что важной задачей является выведение из тени мелких предпринимателей, которые ведут обработку янтаря в кустарных мастерских, оборудованных в гаражах. "Их надо просто вывести, поставить на налоговый учет, вывести в "белую" экономику", - сказал губернатор.

В качестве примера Алиханов привел ситуацию в городе Балтийске под Калининградом, где умельцы в гаражах производят четки и "янтарные шарики", уходя от налогов. По его мнению, одной из причин, по которой они работают "в тени", является то, что "непонятно откуда взяли сырье". "Но сейчас, на наш взгляд, достаточно прозрачно должна быть организована история со сбытом, поэтому их надо выводить из этой тени, возвращать в нормальную "белую" экономику", - сказал губернатор.

Депутат Александр Пятикоп отметил, что вопрос обеспечения сырьем малого бизнеса все еще требует регулирования. "Малый бизнес жалуется, что им попадают только мелкие фракции янтаря, крупный они вынуждены покупать у перекупщиков. Это вопрос, чтобы и для малого бизнеса были небольшие партии, но крупный, не только мелкий [янтарь]", - сказал парламентарий.

Нелегальная добыча и лицензии на промысел

Одной из острых проблем для отрасли является и нелегальная добыча янтаря, стимулирующая черный рынок минерала, объемы которого не берутся оценить даже эксперты. Штрафы в 5 тыс. рублей не останавливают "черных копателей", поэтому калининградские депутаты и региональные власти неоднократно поднимали вопрос о многократном увеличении штрафных санкций за нелегальный промысел.

Александр Пятикоп считает, что одними запретительными мерами проблему решить чрезвычайно сложно. "Нужно ставить вопрос по-другому - давайте дорого продадим лицензии на добычу ручную, для того чтобы денег хватило на восстановление почвы", - предложил он, заметив, что таким образом добытчиков можно вывести в легальное поле.

Депутат также предложил упорядочить вопрос платежей при вывозе янтаря за пределы области, поскольку сейчас за готовые изделия тариф значительно выше, чем за сырец.

Центр янтарного производства

В России выявлено 23 проявления янтаря в Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Томской, Сахалинской областях, на Камчатке и Чукотке, однако наибольшее число месторождений расположено на территории Калининградской области, где сконцентрировано около 90% разрабатываемых мировых запасов янтарного сырья.

Калининградский янтарный комбинат ведет разработку Приморского и Пальмникенского месторождений, суммарный запас которых оценивается в 116 тысяч тонн. Объем добычи в 2016 году составил 316 тонн, по итогам текущего года, согласно данным предприятия, объем промысла должен вырасти до 450 тонн.

При этом доля отрасли в экономике региона пока очень мала. Янтарный комбинат в совокупных налогах в регионе занимает 0,37%, переработчики янтаря - 0,4%.