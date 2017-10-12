Глава Гознака считает, что внешний вид российских купюр пора менять

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. При следующей модернизации защиты купюр, находящихся в обращении в РФ, может обсуждаться вопрос изменения их внешнего вида, не исключает генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.
Об этом он сообщил журналистам.
"Это вопрос, который будет обсуждаться. Мне кажется, в некоторых случаях уже настал момент и менять внешний вид. Концепция внешнего вида неизменна с 1995 года - уже больше 20 лет. За 20 лет взгляды и на дизайн, и на защитный комплекс достаточно сильно изменились", - считает Трачук.
Когда будет проведена следующая модернизация, он не уточнил. Обычно модернизация защитного комплекса банкнот планово проводится раз в пять-семь лет, сообщила ранее во четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
При этом, по словам Трачука, цветовая гамма купюр вряд ли сильно изменится.
"Цветовая гамма не такая широкая, как может показаться, и для поддержания всей палитры банкнот мы будем использовать разнообразные цвета, потому что ключевая задача, чтобы они были легко идентифицируемы", - сказал он.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 руб. и 2000 руб.