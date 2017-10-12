Песков переадресовал в Минсельхоз вопрос о зеркальных мерах в отношении Турции

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СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, какие зеркальные меры может принять Москва на ужесточение ограничений Турцией для российской продукции.
"Это надо в Минсельхозе спрашивать", - сказал представитель Кремля.
Турция 9 октября ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из России. Теперь экспортеры, поставляющие нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердую пшеницу, обязаны будут дополнительно заверять счета-фактуры.
В среду министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что Россия будет принимать ответные меры. "Мы же не на это рассчитывали, наоборот, нужно упрощать таможенный режим, поэтому если так будет идти речь, то мы будем адекватно реагировать на тот же импорт овощей, цитрусовых, мандаринов и апельсинов. Это приведет, наоборот, к обострению, а не к снятию ограничений", - сказал Ткачев.