АСВ обнаружило в банке "Нефтяной альянс" недостачу имущества почти на 9 млрд руб.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило недостачу имущества на 8,953 млрд рублей в московском банке "Нефтяной альянс", у которого в середине марта была отозвана лицензия, говорится в материалах АСВ.

В частности, наибольшие суммы недостачи были связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации оригиналов кредитных договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами на сумму 7,081 млрд руб., а также отсутствием подтверждающих документов по прочим активам на сумму 1,831 млрд руб.

Остальная часть приходится на недостачу основных средств и хозяйственных затрат в размере 40,548 млн руб., в том числе неотделимые улучшения - 19,894 млн руб. и денежных средств на корреспондентских счетах в других кредитных организациях - 197 тыс. руб.

Инвентаризация имущества банка, проведенная по состоянию на дату открытия процедуры конкурсного производства (6 июля 2017 года), была полностью завершена 6 октября.

Банк России отозвал лицензию у банка "Нефтяной альянс" за утрату капитала 14 марта 2017 года. По данным ЦБ, "Нефтяной альянс" размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. При этом надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств (капитала).

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Нефтяной альянс" на 1 февраля 2017 года занимал 217-е место в банковской системе РФ.