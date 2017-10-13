Источник: доля "ВИМ-Авиа" в 5% заложена банку "Зенит"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Часть пакета основного владельца "ВИМ-Авиа" Светланы Мурсекаевой заложена банку "Зенит". Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.

По его словам, в банк заложена доля в 5% компании. Также факт того, что часть пакета заложена в банк "Зенит", ТАСС подтвердили и два других источника, близких к авиакомпании.

"5% доли в уставном капитале авиакомпании "ВИМ-Авиа" заложено банку "Зенит", - сообщил ТАСС источник в "ВИМ-Авиа". - Сейчас 1% авиакомпании принадлежит Рашиду Мурсекаеву, 99% - у его жены Светланы. Небольшая доля в 5% из доли Светланы заложена "Зениту".

Всего долг компании перед банком источник ТАСС оценивает в 3,1 млрд рублей.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев перестал отвечать на телефонные звонки и уже мог покинуть Россию. Источник в правоохранительных органах говорил ТАСС, что совладельцы авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы будут объявлены в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. В рамках уголовного дела Басманный суд заключил под домашний арест до 25 ноября гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву.