Источник: доля "ВИМ-Авиа" в 5% заложена банку "Зенит"

Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в маеСпорт 13 октября, 10:58
Путин поздравил худрука "Ленкома" с днем рожденияКультура 13 октября, 10:57
Неверов: успехи Крымского моста говорят о возможности России соединить Сахалин и материкВ стране 13 октября, 10:51
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра БурковаПолитика 13 октября, 10:25
"Ведомости": Gett попросил ФАС проверить деятельность "Яндекс.Такси"Экономика и бизнес 13 октября, 10:14
Прямой эфир из операционных показали хирургам в кинотеатре НовосибирскаСибирь 13 октября, 10:04
Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в ТяньцзинеСпорт 13 октября, 9:59
Компетенции по автоматике и управлению БПЛА представят на WorldSkills Hi-Tech на УралеНовости Урала 13 октября, 9:55
Пермские ученые создали "калькулятор болезней"В стране 13 октября, 9:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Часть пакета основного владельца "ВИМ-Авиа" Светланы Мурсекаевой заложена банку "Зенит". Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.
По его словам, в банк заложена доля в 5% компании. Также факт того, что часть пакета заложена в банк "Зенит", ТАСС подтвердили и два других источника, близких к авиакомпании.
"5% доли в уставном капитале авиакомпании "ВИМ-Авиа" заложено банку "Зенит", - сообщил ТАСС источник в "ВИМ-Авиа". - Сейчас 1% авиакомпании принадлежит Рашиду Мурсекаеву, 99% - у его жены Светланы. Небольшая доля в 5% из доли Светланы заложена "Зениту".
Всего долг компании перед банком источник ТАСС оценивает в 3,1 млрд рублей.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев перестал отвечать на телефонные звонки и уже мог покинуть Россию. Источник в правоохранительных органах говорил ТАСС, что совладельцы авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы будут объявлены в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. В рамках уголовного дела Басманный суд заключил под домашний арест до 25 ноября гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву.