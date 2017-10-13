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Детали Kobe Steel с поддельными характеристиками использовали 500 компаний

Экономика и бизнес
13 октября, 14:28 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 13, октября. /ТАСС

Пока никто из этих производителей не сообщил о выявлении каких-либо проблем с безопасностью их продукции

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© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 500 компаний, в том числе за рубежом, использовали детали с поддельными характеристиками японской корпорации Kobe Steel. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио управляющий директор Kobe Steel Ёсихико Кацукава.

"Первая часть расследования показала, что проблема затрагивает около 200 компаний, однако сейчас мы оцениваем, что это число достигнет 500", - сказал он.

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Президент корпорации Хироя Кавасаки в свою очередь сообщил, что подделка данных о характеристиках выпускаемой продукции производилась и несколькими дочерними предприятиями Kobe Steel в Китае, Малайзии и Таиланде. "Мы намерены приложить все усилия, чтобы провести надлежащие проверки нашей продукции на безопасность", - отметил он.

Ранее стало известно, что Kobe Steel подделала данные о прочности и другие характеристики деталей и узлов, изготовленных из алюминия, меди и стали. Их использовали производители автомобилей, включая Toyota, скоростных поездов "синкансэн", самолетов, военной техники. Детали из алюминия Kobe Steel также применяются и в тяжелых ракетах-носителях H-2A, используемых в Японии для запуска спутников. В общей сложности речь идет о продукции в объеме более 50 тыс. тонн.

К настоящему времени никто из этих производителей не сообщил о выявлении каких-либо проблем с безопасностью их продукции. Не было также объявлено об отзыве автомобилей или другой техники с деталями Kobe Steel. Компания уже принесла извинения за выявленные нарушения и объявила о проведении масштабного внутреннего расследования.

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