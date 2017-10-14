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Минфин будет использовать российскую инфраструктуру при размещении евробондов

Экономика и бизнес
14 октября, 17:21 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, Минфин при условии сохранения текущей рыночной ситуации может разместить в будущем году суверенные евробонды на $3 млрд

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минфин намерен в дальнейшем при размещении суверенных евробондов пользоваться только российской инфраструктурой финансового рынка, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас создана инфраструктура (финансового рынка - прим. ТАСС) собственная, зачем нам иностранные банки? Мы готовы к любым банкам, которые оказывают хорошо услуги. В принципе, мы работаем хорошо с ВТБ-капиталом, Сбербанк у нас был привлечен для обмена вместе с Газпромбанком и ВТБ. Мы открыты к любым нашим банкам, которые оказывают хорошие услуги", - сказал Силуанов.

Он также отметил, что Минфин при условии сохранения текущей рыночной ситуации может разместить в 2018 году суверенные евробонды на $3 млрд.

Минфин впервые с 2013 года разместил два транша суверенных десятилетних евробондов в мае и сентябре 2016 года, отказавшись от услуг иностранных агентов и депозитариев. "ВТБ капитал" стал агентом размещения обоих траншей выпуска.

По итогам размещения первого транша министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин удовлетворен результатами состоявшихся размещений и Россия в дальнейшем намерена пользоваться отечественной инфраструктурой для таких сделок.

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