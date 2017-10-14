Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орешкин: РФ пока не готова участвовать в докапитализации Всемирного банка

Экономика и бизнес
14 октября, 17:40 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

По словам главы МЭР, Москва не станет участвовать в этом, пока Всемирный банк не возобновит финансирование новых проектов в РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Россия не будет участвовать в докапитализации Всемирного банка, пока он не возобновит финансирование новых проектов в России. Об этом заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Смотрите также

РФ вынесет на Совет управляющих ЕБРР вопрос возобновления финансирования новых проектов

РФ считает действия ЕБРР в отношении нее дискриминацией по национальному признаку

"Вопрос связан с доступностью кредитных ресурсов для проектов в России. Либо мы сотрудничаем и не происходит дискриминации, тогда мы и участвуем и в увеличении капитала, а если нас дискриминируют с одной стороны, то сложно будет объяснить населению России, почему мы должны вносить деньги в капитал банка, если он с нами не работает и нас дискриминируют", - сказал он. Министр добавил, что такая позиция была воспринята с пониманием другими акционерами банка.

Орешкин подчеркнул, что докапитализация института стала одной из главных тем обсуждения в ходе встречи. "Главный вопрос, который выносился на повестку дня, - это вопрос докапитализации банка, потому что капитала банка не хватает, и он в относительно скором времени может попасть в ситуацию, когда ему будет сложно выдавать новые кредиты", - отметил он.

Россия выступает за разработку программы развития банка, которая позволит оптимизировать издержки и аккумулировать ресурсы для докапитализации за счет собственных средств банка. По его словам, банк представит такую программу до весенней встречи, которая пройдет в апреле. "Договорились, что Всемирный банк начнет [работать], детальную представит программу. Сейчас менеджмент Всемирного банка будет работать над тем, чтобы представить общую программу того, что они считают правильным сделать", - пояснил министр.

При этом Орешкин указал, что часть акционеров уже сейчас готова инвестировать во Всемирный банк с целью его докапитализации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
2
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
3
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП со свадебным кортежем в Краснодарском крае
4
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
5
Reuters: погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии
6
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
7
МИД РФ подтвердил подготовку визита Джонсона в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама