Орешкин: РФ пока не готова участвовать в докапитализации Всемирного банка

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Россия не будет участвовать в докапитализации Всемирного банка, пока он не возобновит финансирование новых проектов в России. Об этом заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Вопрос связан с доступностью кредитных ресурсов для проектов в России. Либо мы сотрудничаем и не происходит дискриминации, тогда мы и участвуем и в увеличении капитала, а если нас дискриминируют с одной стороны, то сложно будет объяснить населению России, почему мы должны вносить деньги в капитал банка, если он с нами не работает и нас дискриминируют", - сказал он. Министр добавил, что такая позиция была воспринята с пониманием другими акционерами банка.

Орешкин подчеркнул, что докапитализация института стала одной из главных тем обсуждения в ходе встречи. "Главный вопрос, который выносился на повестку дня, - это вопрос докапитализации банка, потому что капитала банка не хватает, и он в относительно скором времени может попасть в ситуацию, когда ему будет сложно выдавать новые кредиты", - отметил он.

Россия выступает за разработку программы развития банка, которая позволит оптимизировать издержки и аккумулировать ресурсы для докапитализации за счет собственных средств банка. По его словам, банк представит такую программу до весенней встречи, которая пройдет в апреле. "Договорились, что Всемирный банк начнет [работать], детальную представит программу. Сейчас менеджмент Всемирного банка будет работать над тем, чтобы представить общую программу того, что они считают правильным сделать", - пояснил министр.

При этом Орешкин указал, что часть акционеров уже сейчас готова инвестировать во Всемирный банк с целью его докапитализации.