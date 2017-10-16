Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство РФ рассмотрит вопрос инвестиционного стимулирования Самотлора в этом месяце

Экономика и бизнес
16 октября, 11:57 UTC+3 СКОЛКОВО 16, октября. /ТАСС

Планируется, что закон будет введен в действие с января 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

СКОЛКОВО, 16 октября. /ТАСС/. Правительство рассмотрит вопрос инвестиционного стимулирования Самотлорского нефтяного месторождения "Роснефти" в этом месяце. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума "Открытые инновации".

"В этом месяце", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Налоговый стимул для Самотлора

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и Минфин России согласовали поддержку Самотлорского месторождения, имеющего высокую степень обводненности, в виде ежегодного снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет. Минфин представит соответствующий законопроект до 15 октября 2017 года. "Роснефть" со своей стороны примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи на месторождении, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры.

Смотрите также

Силуанов: государство выиграет от стимулирования добычи на Самотлоре

"Роснефть" вложит 35 млрд рублей вычета по НДПИ для Самотлора в рост добычи

Самотлорское месторождение "Роснефти" может в будущем перейти на НДД

Планируется, что закон будет введен в действие с января 2018 года. В Минфине заявляют, что решение о поддержке Самотлорского месторождения "Роснефти" связано со взятыми компанией обязательствами по расширению инвестпрограммы и увеличению добычи на месторождении, а также с ростом дивидендов компании до 50% от чистой прибыли, а не с обводненностью Самотлора.

Как отмечал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, министерство полагает, что льготы по НДПИ нефтяным месторождениям, имеющим высокую степень обводненности, предоставляться не будут. Соответствующее предложение внесло в правительство Минэнерго, однако Минфин выступает против - выпадающие доходы бюджета от такой меры могут составить около 150 млрд руб. ежегодно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
3
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
4
Умер актер Дмитрий Марьянов
5
Песков смутил журналистов утверждением о том, что президент РФ примет участие в ПМЭФ-2018
6
СМИ: иракские военные восстановили контроль над аэропортом в Киркуке
7
Солист Мариинского театра Николай Охотников умер в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама