Правительство РФ рассмотрит вопрос инвестиционного стимулирования Самотлора в этом месяце

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СКОЛКОВО, 16 октября. /ТАСС/. Правительство рассмотрит вопрос инвестиционного стимулирования Самотлорского нефтяного месторождения "Роснефти" в этом месяце. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума "Открытые инновации".
"В этом месяце", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что "Роснефть" и Минфин России согласовали поддержку Самотлорского месторождения, имеющего высокую степень обводненности, в виде ежегодного снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет. Минфин представит соответствующий законопроект до 15 октября 2017 года. "Роснефть" со своей стороны примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи на месторождении, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры.
Планируется, что закон будет введен в действие с января 2018 года. В Минфине заявляют, что решение о поддержке Самотлорского месторождения "Роснефти" связано со взятыми компанией обязательствами по расширению инвестпрограммы и увеличению добычи на месторождении, а также с ростом дивидендов компании до 50% от чистой прибыли, а не с обводненностью Самотлора.
Как отмечал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, министерство полагает, что льготы по НДПИ нефтяным месторождениям, имеющим высокую степень обводненности, предоставляться не будут. Соответствующее предложение внесло в правительство Минэнерго, однако Минфин выступает против - выпадающие доходы бюджета от такой меры могут составить около 150 млрд руб. ежегодно.