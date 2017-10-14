Самотлорское месторождение "Роснефти" может в будущем перейти на НДД

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Самотлорское месторождение компании "Роснефть", которое получит налоговый вычет в размере 35 млрд рублей в течение 10 лет, может в будущем перейти на налогообложение по системе НДД (налога на добавленный доход). Об этом журналистам сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Таких сложных месторождений [как Самотлор] нет. А в будущем, мы все-таки считаем, что это должен быть переход на НДД", - сказал министр, не уточнив, о каком сроке может идти речь.

"Почему это [НДД] сейчас не сработало с "Роснефтью"? Потому что этот закон еще не начал работать, у руководства компании были опасения о том, как будет это работать, как заработает механизм. Уверен, что сейчас мы посмотрим на тех пилотных проектах, которые начнут работу в следующем году, и я думаю, что все эти опасения, которые есть у компании, развеются", - заключил он.

По мнению Силуанова, "такого рода преференция [налоговый вычет для Самотлора] пойдет всем на пользу - как компании, так и государству".

Как сообщил Силуанов, вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) равен заявленным компанией инвестициям в рост добычи на месторождении. Соответствующий законопроект уже подготовлен, отметил он.

"Вопрос с Самотлором обсуждался с "Роснефтью", мы встречались с руководством "Роснефти". В чем особенность Самотлора? Большая обводненность - 95%. Для того чтобы продолжать добычу нефти в этом месторождении со сложными условиями добычи, действительно нужны преференции. Мы посмотрели объемы инвестиционных затрат, которые необходимо осуществить компании для того, чтобы увеличить объем добычи в этом выработанном и сложном с точки зрения добычи месторождении. Это оказалось определенной суммой - 35 млрд рублей нам компания назвала как необходимый объем инвестиций для продолжения и увеличения добычи", - сказал Силуанов.

Он отметил, что рассматривались и другие варианты поддержки, "начиная от предложения "Роснефти" 50% льготы по НДПИ до включения этого месторождения в эксперимент по налогу на дополнительный доход", но в итоге договорились о налоговом вычете. "Такой обводненности, как в данном случае, нет больше ни у кого. Поэтому и в результате договорились, что в объеме тех инвестиций, которые компания будет осуществлять, - 35 млрд [рублей], мы дадим вычет из НДПИ. Такой законопроект подготовлен, думаю, что правительство его поддержит", - сказал министр.

Налоговый стимул для Самотлора

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и Минфин России согласовали поддержку Самотлорского месторождения, имеющего высокую степень обводненности, в виде ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд рублей сроком на 10 лет. Минфин представит соответствующий законопроект до 15 октября 2017 г. "Роснефть" со своей стороны примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи на месторождении, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры.

Планируется, что закон будет введен в действие с января 2018 года. В Минфине заявляют, что решение о поддержке Самотлорского месторождения "Роснефти" связано со взятыми компанией обязательствами по расширению инвестпрограммы и увеличению добычи на месторождении, а также с ростом дивидендов компании до 50% от чистой прибыли, а не с обводненностью Самотлора.

Как отмечал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, министерство полагает, что льготы по НДПИ нефтяным месторождениям, имеющим высокую степень обводненности, предоставляться не будут. Соответствующее предложение внесло в правительство Минэнерго, однако Минфин выступает против - выпадающие доходы бюджета от такой меры могут составить порядка 150 млрд рублей ежегодно.

Глава Минэнерго Александр Новак в свою очередь отмечал, что льготы за счет роста добычи на этих месторождениях начнут приносить позитивный эффект для бюджета России уже со второго - третьего года их применения. Дискуссия о предоставлении льгот обводненным месторождениям не завершена.