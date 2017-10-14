Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самотлорское месторождение "Роснефти" может в будущем перейти на НДД

Экономика и бизнес
14 октября, 17:18 дата обновления: 14 октября, 17:26 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что такого рода преференция для Самотлора пойдет на пользу и компании, и государству

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Самотлорское месторождение компании "Роснефть", которое получит налоговый вычет в размере 35 млрд рублей в течение 10 лет, может в будущем перейти на налогообложение по системе НДД (налога на добавленный доход). Об этом журналистам сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Смотрите также

"Роснефть" получит стимул для Самотлора в виде снижения НДПИ сроком на 10 лет

Силуанов: государство выиграет от стимулирования добычи на Самотлоре

Минфин выступил против расширения списка обводненных месторождений на льготу по НДПИ

Новый налоговый режим для нефтяников будут вводить в 2018 году

"Таких сложных месторождений [как Самотлор] нет. А в будущем, мы все-таки считаем, что это должен быть переход на НДД", - сказал министр, не уточнив, о каком сроке может идти речь.

"Почему это [НДД] сейчас не сработало с "Роснефтью"? Потому что этот закон еще не начал работать, у руководства компании были опасения о том, как будет это работать, как заработает механизм. Уверен, что сейчас мы посмотрим на тех пилотных проектах, которые начнут работу в следующем году, и я думаю, что все эти опасения, которые есть у компании, развеются", - заключил он.

По мнению Силуанова, "такого рода преференция [налоговый вычет для Самотлора] пойдет всем на пользу - как компании, так и государству".

Как сообщил Силуанов, вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) равен заявленным компанией инвестициям в рост добычи на месторождении. Соответствующий законопроект уже подготовлен, отметил он.

"Вопрос с Самотлором обсуждался с "Роснефтью", мы встречались с руководством "Роснефти". В чем особенность Самотлора? Большая обводненность - 95%. Для того чтобы продолжать добычу нефти в этом месторождении со сложными условиями добычи, действительно нужны преференции. Мы посмотрели объемы инвестиционных затрат, которые необходимо осуществить компании для того, чтобы увеличить объем добычи в этом выработанном и сложном с точки зрения добычи месторождении. Это оказалось определенной суммой - 35 млрд рублей нам компания назвала как необходимый объем инвестиций для продолжения и увеличения добычи", - сказал Силуанов.

Он отметил, что рассматривались и другие варианты поддержки, "начиная от предложения "Роснефти" 50% льготы по НДПИ до включения этого месторождения в эксперимент по налогу на дополнительный доход", но в итоге договорились о налоговом вычете. "Такой обводненности, как в данном случае, нет больше ни у кого. Поэтому и в результате договорились, что в объеме тех инвестиций, которые компания будет осуществлять, - 35 млрд [рублей], мы дадим вычет из НДПИ. Такой законопроект подготовлен, думаю, что правительство его поддержит", - сказал министр.

Налоговый стимул для Самотлора

Ранее сообщалось, что "Роснефть" и Минфин России согласовали поддержку Самотлорского месторождения, имеющего высокую степень обводненности, в виде ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд рублей сроком на 10 лет. Минфин представит соответствующий законопроект до 15 октября 2017 г. "Роснефть" со своей стороны примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи на месторождении, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры.

Планируется, что закон будет введен в действие с января 2018 года. В Минфине заявляют, что решение о поддержке Самотлорского месторождения "Роснефти" связано со взятыми компанией обязательствами по расширению инвестпрограммы и увеличению добычи на месторождении, а также с ростом дивидендов компании до 50% от чистой прибыли, а не с обводненностью Самотлора.

Как отмечал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, министерство полагает, что льготы по НДПИ нефтяным месторождениям, имеющим высокую степень обводненности, предоставляться не будут. Соответствующее предложение внесло в правительство Минэнерго, однако Минфин выступает против - выпадающие доходы бюджета от такой меры могут составить порядка 150 млрд рублей ежегодно.

Глава Минэнерго Александр Новак в свою очередь отмечал, что льготы за счет роста добычи на этих месторождениях начнут приносить позитивный эффект для бюджета России уже со второго - третьего года их применения. Дискуссия о предоставлении льгот обводненным месторождениям не завершена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: коалиция не дает возможности иностранным наемникам ИГ выходить из Ракки
2
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
3
Reuters: погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии
4
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
5
Латвийские ученые создали новое средство для снижения тяги к алкоголю
6
Россия не получила приглашения на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве
7
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама