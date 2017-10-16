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Счетная палата видит риски неисполнения "майских указов" по зарплатам врачам, воспитателям

Экономика и бизнес
16 октября, 17:32 UTC+3

Также, по словам главы СП Татьяны Голиковой, речь идет о младшем обслуживающем персонале в лечебных учреждениях и научных сотрудниках

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Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Счетная палата видит риски неисполнения "майских указов" президента РФ по зарплатам врачам, воспитателям детсадов и научным сотрудникам. Об этом заявила глава СП Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Хотела бы обратить внимание на реализацию "майских указов" президента, - сказала она. - Мы отмечаем риск реализации указа по заработной плате. Это качается врачей, младшего обслуживающего персонал в лечебных учреждениях, научных сотрудников, работников дошкольных образовательных учреждений".

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Темы
"Майские указы" президента
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