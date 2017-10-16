Счетная палата видит риски неисполнения "майских указов" по зарплатам врачам, воспитателям

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Счетная палата видит риски неисполнения "майских указов" президента РФ по зарплатам врачам, воспитателям детсадов и научным сотрудникам. Об этом заявила глава СП Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Хотела бы обратить внимание на реализацию "майских указов" президента, - сказала она. - Мы отмечаем риск реализации указа по заработной плате. Это качается врачей, младшего обслуживающего персонал в лечебных учреждениях, научных сотрудников, работников дошкольных образовательных учреждений".