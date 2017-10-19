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Греф: Россия и Хорватия продолжат консультации по долгу Agrokor перед Сбербанком

Экономика и бизнес
19 октября, 15:18 UTC+3 МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Глава Сбербанка уверен, что российская сторона вернет часть средств от кредита в независимости от того, как будет складываться ситуация

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия и Хорватия договорились продолжать консультации по вопросу долга хорватской компании Agrokor перед Сбербанком, диалог идет конструктивно. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

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"Вчера был очень конструктивный диалог. Президент Хорватии [Колинда Грабар-Китарович] отнеслась с пониманием к ситуации [по долгу Agrokor], она заинтересована в сохранении и развитии инвестиционного климата Хорватии. На этой базе мы договорились продолжить консультации с тем, чтобы выработать взаимоприемлемое решение", - сказал он.

"Мы, безусловно, вернем какую-то часть средств от нашего кредита в независимости от того, как будет складываться ситуация. Конечно, нам бы хотелось вернуть максимальный объем средств, - подчеркнул глава Сбербанка. - К сожалению, мы все столкнулись с проблемой того, что последние семь лет компания фальсифицировала отчетность, вводя в заблуждение своих кредиторов и правительство тоже. Но те меры, которое приняло правительство Хорватии, на наш взгляд, очень серьезно ущемляют права кредиторов - и нас и всех остальных кредиторов".

При этом Греф добавил, что Сбербанк намерен найти "полное взаимопонимание с правительством Хорватии" по долгу Agrokor. По его словам, сейчас с властями страны обсуждаются меры "по восстановлению платежеспособности компании и постепенному возврату долгов".

Хорватская компания

Agrokor - крупнейшая частная компания Хорватии, основными направлениями деятельности которой являются производство продуктов питания и розничная торговля. Компания находится в долговом кризисе, ее задолженность только перед российскими банками оценивается примерно в €1,3 млрд (около 30% от общего долга).

Сбербанк выдал Agrokor кредит на €600 млн в 2014 году, €350 млн - в 2016 году. Правительство Хорватии в начале апреля ввело госуправление в компании и начала процедуру реструктуризации.

В октябре полиция Хорватии провела обыски в доме основателя Agrokor Ивица Тодорича и его бывших помощников в рамках расследования финансового краха компании.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович Грабар-Китарович, Колинда
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