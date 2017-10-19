Путин: санкции США направлены на вытеснение РФ с европейского рынка энергоносителей

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Последние санкции США направлены на вытеснение России с европейского рынка энергоносителей, чтобы Европа покупала более дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что политика в международных делах все чаще грубо вмешивается в экономические отношения. "Некоторые даже не скрывают, что используют политические предлоги и поводы, чтобы продвинуть собственный, чисто коммерческий интерес. Так, недавний санкционный пакет, принятый американским Конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США, да и объемов еще там не хватает", - сказал Путин.

Президент РФ обратил внимание также на попытки препятствовать российским проектам прокладки новых маршрутов газопроводов, несмотря на то, что такая диверсификация логистики "экономически эффективна, выгодна Европе, служит укреплению ее безопасности".

Он констатировал, что всеобщая экономическая взаимозависимость в мире не стала гарантией от политических противоречий между странами - наоборот, характер противостояний усложнился, "они стали многослойными и нелинейными".

Путин уверен, что в современном мире стратегический выигрыш государств невозможен за счет других стран. "Подобная политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензиях на собственную исключительность, ни уважения, ни истинного величия не принесет. А вот естественное, справедливое отторжение и противодействие неизбежно вызовет. И в результате мы получим дальнейший рост напряженности и противоречий, вместо того, чтобы вместе пытаться сформировать устойчивый, стабильный миропорядок, ответить на те техногенные, экологические, климатические, гуманитарные вызовы, с которыми сталкивается сегодня все человечество", - заключил российский лидер.