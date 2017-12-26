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Минфин предлагает сохранить прежние условия амнистии капиталов в 2018 году

Экономика и бизнес
26 декабря, 14:10 UTC+3 МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Министр финансов Антон Силуанов считает, что нужно дать шанс тем, кто не заявлял о своих счетах в период амнистии 2016 года

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что условия амнистии капиталов, действовавшей в 2016 году, можно сохранить и в 2018 году.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за продление амнистии капиталов и налоговые льготы для предпринимателей, которые переводят бизнес из-за рубежа в Россию.

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"Мне кажется, что это было бы справедливо, если бы у нас не было такого давления на российский бизнес. И в данном случае мы должны говорить о какой-то поддержке, а не о том, чтобы иметь фискальную выгоду. Поэтому, на мой взгляд, если мы будем готовить законодательство по продолжению амнистии в нынешних условиях, то, наверное, эти условия должны быть идентичны тем, которые были в 2016 году. Такие же условия", - сообщил Силуанов журналистам.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен на это они освобождались от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.

Силуанов отметил, что по условиям амнистии капитала высказываются разные точки зрения. "Были предложения о том, что надо ужесточить условия, поскольку предприятия не воспользовались в 2016 году условиями, это их проблемы. И если они хотят вернуться к этому вопросу, пускай заплатят 1-2% из своих сумм", - сказал он, подчеркнув, что придерживается другой точки зрения.

По словам министра, ситуация, которая сложилась из-за санкций в отношении российского бизнеса, показывает, что нужно дать еще шанс тем, кто не заявлял в период амнистии 2016 года о своих счетах, а сейчас хочет вернуть свои средства.

"Это предложение было высказано президентом на встрече с бизнесом. Президент говорил о выпуске облигаций для того, чтобы помочь нашим бизнесменам, которые видят риски в сохранности своих денежных средств за рубежом, чтобы вложить их в российские активы. Конечно, нам хотелось бы, чтобы они вкладывались в качестве прямых инвестиций. Но не все готовы к этому пока. Поэтому был еще вопрос об амнистии. Почему? Потому что амнистия 2016 года сработала не так, как нам бы хотелось. Больше компаний - больше задекламированных средств на их счетах. Многие опасались того, что эта информация пойдет в правоохранительные органы, в налоговую службу, СМИ. Поэтому очень настороженно относились к этой амнистии. Сейчас видно, что время прошло, а информация о тех, кто заявился, таки осталась в налоговой службе. Ни в какие правоохранительные органы не поступила", - рассказал Силуанов.

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